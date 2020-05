Wilhelmshaven. Fünf Jahre lang hat der SV Wilhelmshaven gegen seinen Zwangsabstieg nach der Saison 2014/2015 aus der Fußball-Regionalliga Nord gekämpft. Nun ist dieser Kampf beendet. Der SVW hat ihn endgültig verloren. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat jetzt letztinstanzlich entschieden, dass es keine Wiedereingliederung des SV Wilhelmshaven in die Regionalliga Nord der Herren geben wird.

Der 2. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat mit einem nun veröffentlichten Beschluss vom 24. April 2020 die Revision des Klägers SV Wilhelmshaven gegen das Urteil des Bremischen Oberlandesgerichts aus dem November 2018 zurückgewiesen und damit die Rechtsauffassung des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) bestätigt. Mit dem Beschluss des Bundesgerichtshofs ist das Verfahren nunmehr letztinstanzlich abgeschlossen. Gegen diesen Beschluss des Bundesgerichtshofs stehen dem SV Wilhelmshaven keine ordentlichen Rechtsmittel mehr offen.

NFV-Präsident Günter Distelrath, bereits der zweite Präsident des Verbandes, der sich mit dieser Problematik auseinandersetzen muss, zeigte sich erleichtert, dass „endlich ein Ende in der langwierigen Auseinandersetzung gefunden wurde und dass nach dem Oberlandesgericht Bremen nun auch der Bundesgerichtshof der Auffassung des NFV gefolgt ist. Nach Ende der gerichtlichen Streitigkeiten werden wir auf der Basis des Beschlusses erneut in Gespräche mit dem SV Wilhelmshaven einsteigen.“

Streitpunkt Ablöseforderung

Der Hintergrund: Die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten der FIFA hatte den Verein SV Wilhelmshaven im Zusammenhang mit der Verpflichtung des Spielers Sergio Sagarzazu zur Zahlung einer festgelegten Ausbildungsentschädigung in Höhe von 157 500 Euro an die argentinischen Vereine Club Atlético Excursionistas und Atlético River Plate verurteilt. Nachdem der SVW die Zahlung trotz zweimaligen Punktabzugs nicht geleistet hatte, verfügte die FIFA den Zwangsabstieg aus der Regionalliga Nord, der zur Saison 2014/15 ausgesprochen wurde. In einem ersten Verfahren vor dem Bundesgerichtshof wurde der Zwangsabstieg aufgrund fehlender Verweise in der NFV-Satzung für nichtig erklärt. Der SV Wilhelmshaven klagte daher auf Wiedereingliederung in die Regionalliga Nord.

Sollte die Saison 2019/2020 mit den vom NFV angestrebten Modalitäten abgebrochen werden, wäre das die nächste bittere Entscheidung für den SVW, der mittlerweile in der Bezirksliga Weser-Ems 2 spielt. Der SVW steht dort punktgleich und nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter Stadtrivale WSC Frisia Wilhelmshaven auf Rang zwei.