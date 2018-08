Hat den Meistertitel bei den Senioren-Wurfmehrkampfmeisterschaften in Zella-Mehlis geholt: Sven Suhling aus Baden. (Björn Hake)

Zella-Mehlis. Zwei Badener haben bei den Deutschen Senioren-Wurfmehrkampfmeisterschaften in Zella-Mehlis gehörig abgeräumt. Sven Suhling (M50) sicherte sich den Meistertitel mit 3444 Punkten vor Joachim Rieck (SV Zuchering – 3439 Punkte) und Michael Bott (TSV Fährdorf – 3339 Punkte). Ehefrau Dagmar Suhling (W45) belegte mit neuer persönlicher Bestleistung und neuem Bremer Landesrekord (3814 Punkte) den zweiten Platz knapp hinter Bettina Schardt (3853 Punkte) von der MTG Mannheim.

Die Badener starteten bei der 15. Deutschen Senioren-Wurfmehrkampfmeisterschaft für den TuS Huchting Bremen. Die hochsommerlichen Temperaturen boten gute Wettkampfvoraussetzungen. In der W45 knüpfte Dagmar Suhling an ihre gute Form von den Deutschen Seniorenmeisterschaften von vor vier Wochen an. Im Hammerwurf erzielte sie sehr gute 36,72 Meter, mit der Kugel 10,62 Meter, dem Diskus 30,17 Meter, dem Speer 39,63 Meter und dem Gewicht 11,76 Meter.

Am zweiten Wettkampftag folgte bei etwas kühleren Temperaturen Sven Suhling. Mit nur fünf Punkten Vorsprung schaffte er es auf das oberste Podest. In einer der größten Wettkampfgruppen mit 17 Teilnehmern wechselte die Führung von Disziplin zu Disziplin. Nach dem Hammerwerfen, welches Suhling mit guten 47,17 Metern für sich entschied, lag er mit über 100 Punkten in Führung, die er aber nach dem Kugelstoßen (11,40m), Diskuswerfen (35,75m) und Speerwerfen (36,11m) wieder abgeben musste. Vor dem abschließenden Gewichtwerfen lag er mit 108 Punkten Rückstand nur auf dem vierten Platz. Dann erzielte er aber mit dem 11,34 Kilogramm schweren Wurfgewicht im ersten Versuch 16,60 Meter und kämpfte sich auf den zweiten Platz vor. In seinem letzten Versuch steigerte sich Suhling noch auf 16,73 Meter und sicherte sich damit den Meistertitel im Werferfünfkampf.

Für beide geht es nun in die abschließende Vorbereitungsphase für die Senioren-Weltmeisterschaften im September in Málaga/Spanien.