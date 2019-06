Fabian Koch (Mitte) schließt sich dem Aufsteiger TSV Achim an. (FOCKE STRANGMANN)

Achim. Die Fußballer des TSV Achim stehen vor einer schwierigen Saison. Dessen ist sich Trainer Sven Zavelberg bewusst. Der Kreisliga-Meister geht als einer der großen Außenseiter in die neue Spielzeit der Fußball-Bezirksliga. Jetzt hat sich der TSV aber einen Akteur geangelt, der bereits in der Bezirks- und sogar in der Landesliga Erfahrung gesammelt hat: Vom TSV Ottersberg kommt Fabian Koch zum Aufsteiger. Zavelberg erklärte auf Nachfrage, dass der ehemalige Wümmekicker die Zusage für die kommende Saison gegeben hat.

„Fabian wird für uns natürlich eine Verstärkung sein“, sagte Zavelberg über den 27 Jahre alten Neuzugang. „Ich hoffe, dass er durch seine Erfahrung viele Dinge an unsere jungen Spieler weitergeben kann. Er hat aber länger nicht gespielt, daher muss er erst wieder richtig fit werden. Aber eine Bereicherung wird er für uns definitiv sein.“

Neben Koch schließen sich noch drei weitere Spieler dem Bezirksligisten an: Vom TB Uphusen II kommen Mande Sidibe und Nico Hammalai. Darüber hinaus hat sich Marc Lubisch zu einem Wechsel entschieden. Er gehörte zuletzt zum Kader des TSV Bierden. Beim TSV Achim gibt es aber auch einen Abgang zu vermelden. Zavelberg: „Oliver Ipekoglu wird aus beruflichen Gründen kürzertreten müssen. Ansonsten werden wir dem Kader aus der Vorsaison die Spielzeit in der Bezirksliga angehen.“