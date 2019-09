Erstmals konnten sich die Hülsener (dunkelblaue Trikots) in dieser Saison durchsetzen. In Überzahl bezwangen sie den FC Hansa Schwanewede. (Björn Hake)

Schwanewede. „Die ersten zehn Minuten sind bei uns einfach immer zum Vergessen.“ Diese Feststellung von Jan Twietmeyer, Co-Trainer des SV Vorwärts Hülsen, wurde auch im Auswärtsspiel der Bezirksliga beim FC Hansa Schwanewede wieder bestätigt. Der SVV startete katastrophal, durfte am Ende aber doch noch den ersten Saisonsieg im sechsten Spiel feiern – 2:4 (2:1).

Grobe Schnitzer in den Minuten vier und fünf – schon stand es aus SVV-Sicht 0:2. „Da spielen wir den Ball jeweils in den Fuß des Stürmers“, haderte Twietmeyer mit dem schnellen Rückstand. Doch Hülsen fing sich und kam etwas glücklich zum Anschluss. Nach einer Ecke traf Felix Wolf aus dem Gewühl heraus (24.). In Minute 35 wurde es turbulent: Hülsens Stürmer Max Dirani wurde per Notbremse gestoppt. Die Rote Karte für den Schwaneweder Übeltäter wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung revidiert. Im Zuge dessen sah aber ein anderer Hansa-Spieler Gelb-Rot wegen Meckerns. Kapital aus der Überzahl schlug Hülsen erst nach der Pause, dann aber gleich doppelt. Nach feinem Spielzug stellte Tjare Müller auf 2:2 (49.). Zwei Minuten später traf Amer Özer per Freistoß zum 3:2 für den SVV. Diesen Standard kopierte Özer in Minute 66 und machte mit dem vierten Hülsener Treffer alles klar. „Wir sind definitiv erleichtert. Ich denke, dass wir das Spiel auch ohne die Gelb-Rote gedreht hätten. Vielleicht wäre es dann eins auf Messers Schneide geworden“, vermutete Twietmeyer.