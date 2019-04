Hülsen. Wenig Chancen, reichlich Mittelfeld-Geplänkel – das hört sich wie ein klassisches 0:0 an. Doch die Partie der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 zwischen dem SV Vorwärts Hülsen und dem SV Pennigbüttel endete mit 1:0 (0:0) – zur Freude der Gastgeber.

„Die drei Punkte nehmen wir natürlich sehr gerne mit“, betonte ein glücklicher Marc Jamieson. Der Coach des SVV wusste, wie wichtig diese Zähler waren. Denn im Abstiegskampf der Klasse geht es heiß her. So gewannen unter anderem Rot-Weiß Achim und der TuS Bothel (1:0 gegen Ippensen). Jamieson wusste aber auch, dass die drei Punkte ein bisschen glücklich waren. Denn der Spielverlauf deutete lange Zeit auf die klassische Nullnummer hin. „Viel Mittelfeldgeplänkel, wenig Torchancen, das Spiel plätscherte lange Zeit so dahin“, schilderte der Coach. Pennigbüttel probierte es viel mit langen Bällen, doch auch Hülsen zeigte sich nicht von der kreativen Seite. Einzig in Minute 85 war das mal der Fall: Sebastian Tsahuras setzte sich auf seiner Seite durch, zog in den Sechzehner und fand per Querpass Tim Cordes, der den umjubelten Siegtreffer erzielte.