Sie wollen den TV Baden in der 2. Bundesliga zum Klassenerhalt führen: Fabio Bartolone (links) und Peter-Michael Sagajewski. (FOCKE STRANGMANN)

Baden. Zwei Veränderungen werden einem ins Auge springen, wenn im September die Volleyballer des TV Baden in ihre erste Saison in der 2. Bundesliga starten. Zum einen wird das Spielfeld in der Lahofhalle anders ausschauen. Denn das Feld muss sich farblich vom restlichen Hallenboden abheben. Doch die wesentlich wichtigere Veränderung wird sich am Spielfeldrand zeigen. Dort wird künftig nicht mehr Peter-Michael Sagajewski, der nun den Manager-Posten inne hat, als TVB-Trainer stehen, sondern Fabio Bartolone. Nachdem unsere Zeitung bereits vor einer Woche die Verpflichtung von Bartolone vermeldet hatte, wurde der neue Coach nun auch offiziell von seinem Vorgänger präsentiert.

Mit Fabio Bartolone übernimmt ein Trainer den Zweitliga-Aufsteiger, der in Sachen Volleyball schon sehr viel erlebt hat. Der 53-jährige Italiener ist weit herumgekommen. Das zeigt seine Vita. In Italien spielte er selbst Volleyball, wurde in seinem Heimatland zum Trainer und kam 2003 nach Deutschland. In der Bundesrepublik coachte er mehrere Klubs. Aber auch in Österreich war er aktiv. Erfahrungen in der 2. Liga hat der diplomierte Sportwissenschaftler bereits gesammelt. Im Jahr 2016 übernahm die Zweitliga-Frauen des Volleyball-Teams Hamburg. Nach kurzer Zeit musste er seinen Posten aber aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. In der vergangenen Saison war er für die Männer des TSV Buxtehude-Altkloster verantwortlich und führte das Team in der Regionalliga auf Platz fünf.

Und jetzt folgte der Wechsel zum TV Baden. Der A-Lizenzinhaber arbeitet nun seit einem Monat mit seinem neuen Team. Er weiß genau, dass in der 2. Bundesliga ein großes Abenteuer wartet. „Der Sprung von der dritten in die zweite Liga ist nicht einfach. Es ist auch ein gewisses Risiko dabei. Keiner unserer Spieler hat bisher in dieser Liga gespielt“, weiß Fabio Bartolone.

Während Peter-Michael Sagajewski die Spiele seines Teams eher ruhig verfolgt hat, gibt Bartolone zu, dass er eher lebhaft an der Seitenlinie agiere. „Manchmal muss ich mich bremsen“, gibt der Italiener schmunzelnd zu. Peter-Michael Sagajewski meint hingegen, dass der neue Trainer der passende Gegenpol zu ihm sei. „Unsere Zuschauer dürfen sich auf einen Trainer freuen, der ein sympathischer Motivator ist“, umschreibt Sagajewski den Coach. Über sich selbst sagt Bartolone, er sei ein Trainer, der viel mit seinen Spieler spreche. „Dass man mit den Spielern kommunikativ umgeht, ist sehr wichtig. Man muss aber auch für jeden einzelnen die richtigen Worte finden“, erklärt er: „Ich muss für jeden Spieler den richtigen Schlüssel finden.“ Man befinde sich zurzeit mitten in der Kennenlernphase. Daher trainiert er aktuell auch mit seinem neuen Team – nur die Beachvolleyballer sind derzeit nicht in der Halle mit dabei.

Sagajewski und Bartolone kennen sich dagegen schon länger. „Wir haben uns bei einem Sichtungslehrgang kennengerlernt“, sagt der TVB-Manager. „Er war mir sofort sympathisch. Seine lockere, italienische Art gefällt mir.“ Nachdem klar war, dass der TVB in der 2. Bundesliga einen Trainer mit einer A-Lizenz haben muss, ist eines zum anderen gekommen.

Doch nicht nur in Sachen Trainersuche ist Sagajewski in den vergangenen Wochen aktiv gewesen. Die Suche nach neuen Spielern läuft ebenfalls auf Hochtouren. Und auch hier ist der Manager bereits erfolgreich gewesen – und zwar in der Nachbarschaft. Vom Drittliga-Absteiger Bremen 1860 kommen Nils Mallon und Jannik Haats. „Beide sind absolute Wunschkandidaten und können uns sofort helfen“, ist Sagajewski überzeugt. Regelmäßiger Trainingsgast im Bartolone-Team ist derzeit auch Björn Hagestedt. Der großgewachsene Spieler hat ebenfalls für Bremen 1860 in der dritten Liga gespielt. Finale Gespräche über einen Wechsel zum TV Baden müssen aber noch geführt werden.