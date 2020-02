Der Kader der Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten für die Saison 2020/2021 nimmt zunehmend Formen an. Trainer Marc Winter erklärte am Mittwoch, dass mit Nathalie Meinke und Sabine Peek zwei weitere Spielerinnen aus dem aktuellen Aufgebot ihre Zusage gegeben haben. Schon in der laufenden Serie, in der die „Vampires“ gegen den Abstieg kämpfen, haben die beiden wichtige Parts in der Winter-Sieben eingenommen. Der Coach bezeichnete Nathalie Meinke als „Shooting-Star“ im Rückraum und Sabine Peek als sehr wichtige Stütze in der Deckung.

Darüber hinaus schließt sich zur neuen Saison eine weitere Rückkehrerin dem TVO an. Tabea Webner kommt vom Oberligisten SG Findorff zurück zu den „Vampires“. Die Linkshänderin hatte den Klub aus dem Verdener Nordkreis im Laufe der Vorsaison verlassen. Webner sei eine Handballerin mit großem Entwicklungspotenzial, freut sich Marc Winter über die Rückkehr der Außenspielerin.