Jannis Hördt markierte sechs Tore für den TSV Daverden II. (Focke Strangmann)

Bremen/Langwedel. Sowohl die SG Achim/Baden als auch der TSV Daverden II haben am jüngsten Spieltag in der Handball-Landesklasse der Männer einen Sieg verpasst. Beide Teams verloren aber auch nicht. Der Tabellenführer aus Achim holte in Woltmershausen einen Punkt, der TSV zu Hause gegen Woltmershausen.

TSV Daverden II - ATSV Habenhausen III 32:32 (15:15): Die Gefühle beim TSV-Trainer Gerd Meyer waren gemischt. Auf der einen Seite war er mit dem Unentschieden unzufrieden, andererseits musste er mit dem Punktgewinn glücklich sein. Ärgerlich war das Unentschieden deshalb, weil Daverdens Landesliga-Reserve eine Viertelstunde lang mit vier Toren führte (27:23) und diesen Vorsprung nicht über die Zeit rettete. Glücklich war es deshalb, weil die Gäste kurz vor Schluss in Führung gegangen waren, der Meyer-Sieben in Person von Benjamin Fleischer noch der 32:32-Ausgleich gelang. „Im ersten Moment war das Remis ärgerlich, aber es geht auch in Ordnung. Nach der Vier-Tore-Führung haben wir zu viele Chancen nicht genutzt“, sagte Gerd Meyer.

TS Woltmershausen - SG Achim/Baden III 27:27 (13:11): Der Aufsteiger musste in dieser Saison ein ganz neues Gefühl kennenlernen. Denn nachdem die Sieben von SG-Coach Ralf Wesemann zuvor sieben Begegnungen in Folge gewonnen hatte, gab es für das Team nun den ersten Punktverlust. Mit dem Unentschieden in Pusdorf dürfen die Achimer allerdings zufrieden sein. Die Bremer führten phasenweise mit fünf Toren. „Für unsere Verhältnisse haben wir ein schwaches Spiel gemacht“, sagte Ralf Wesemann. Der Aufsteiger zeigte in Bremen aber eine gute Moral. Denn nach dem 13:18-Rückstand (38.) kamen die Gäste eindrucksvoll zurück. Nachdem Ole Jacobsen zum 27:27 getroffen hatte, sollte die Wesemann-Sieben nochmals in Ballbesitz kommen. Die Chance, das Spiel sogar noch zu gewinnen, wurde aber nicht genutzt. „Wir hatten alle nicht unseren besten Tag erwischt. Daher ist das Unentschieden okay. Es ist alles in Ordnung“, meinte der Trainer des Spitzenreiters.