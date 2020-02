Durch zwei Niederlagen innerhalb von 72 Stunden musste die mit drei Siegen in die Serie gestartete männliche Handball B-Jugend der HSG Verden-Aller die Tabellenführung in der Verbandsliga wieder hergeben. Nachdem das Team der Trainer Sven Klaasen und Lars Blatt am Donnerstag bei der JSG Weserbergland eine 27:36-Niederlage kassiert hatte, entführte im aktuellen Spiel der TSV Anderten die Punkte aus der Domstadt. 23:33 (13:18) lautete das Ergebnis nach 50 Minuten aus Sicht der HSG-Youngster.

In beiden Spielen habe man gut begonnen und dann aber auch stark nachgelassen, berichtete Sven Klaasen. "Wir lassen vorne gute Möglichkleiten aus und kassieren hinten viele Gegentreffer über die Außenpositionen, monierte Klaasen. Gegen den TSV Anderten hatte der Coach in der 12. Spielminute beim Stand von 5:9 eine Auszeit genommen – ohne die erhoffte Wirkung. Nach Wiederaufnahme der Partie zogen die Gäste aus Hannover bis zur Halbzeit auf fünf Tore davon. Bereits am kommenden Sonntag steht in der Landeshauptstadt das Rückspiel an. "Noch ist nichts passiert, bei einem Sieg wären wieder vorne", gibt sich Sven Klaasen kämpferisch.