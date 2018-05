Bassen II, hier mit Justin Toonen (links), und auch Etelsen II, hier mit Mirko Haase, fuhren Siege ein und bleiben damit Vierter und Dritter. (Björn Hake)

Landkreis Verden. An der Tabellenspitze der 1. Fußball-Kreisklasse Verden bleibt es spannend. Tabellenführer TSV Brunsbrock feierte einen Kantersieg gegen Thedinghausen II und Verfolger FSV Langwedel-Völkersen II behauptete sich deutlich gegen Achim II. Auch Etelsens Reserve, die auf Platz drei folgt, siegte problemlos beim TSV Blender. Der SV Baden steckt nach seiner Heimniederlage gegen Hülsen II weiter im Abstiegskampf. Einen neuen Trainer präsentierte Otterstedt mit Claas Bahrenburg, der bei der Niederlage gegen Bassen II als Auswechselspieler auf der Bank saß.

FSV Langwedel-Völkersen II - TSV Achim II 4:0 (2:0): Der FSV bleibt weiter ohne Saisonniederlage. Gegen den Tabellenletzten musste sich die Elf von Ralf Görgens allerdings strecken, ehe der Sieg in trockenen Tüchern war. „Das Ergebnis täuscht. Achim hat gut mitgespielt und keinesfalls wie ein Absteiger agiert“, lobte Görgens das Team von Waldemar Kammer. Beim Torabschluss zeigte sich der Favorit aber effektiver. So gelangen Nick Edelberg nach einer halben Stunde und Igor Litau in der Verlängerung der ersten Hälfte die Treffer zur Pausenführung. Obwohl Chancen da waren, schoss Achims Zweite auch nach dem Seitenwechsel keinen Treffer. Das Team von Görgens indes kam noch zu zwei Toren, die beide Janek Kamermann markierte (60./87.).

SV Baden - SVV Hülsen II 2:4 (1:3): Die Gastgeber mussten einen weiteren Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt verkraften. Die Mannschaft von Meick Fehling verkaufte sich gegen Hülsen zwar teuer, verließ den Platz aber als Verlierer. Dabei begann es gut für den SV Baden, der nach neun Minuten durch einen Treffer von Hajredin Gjokaj in Führung ging. Der SVV, bei dem Spielertrainer Lasse Gehlich in der Anfangsformation stand und mit seiner Übersicht viel für den Spielfluss tat, glich nach einer halben Stunde durch Patrick Preisler aus. Drei Minuten später ging Hülsen durch ein Tor von Julian Maier in Front. Pech hatten die Badener unmittelbar vor der Pause, als ihrem Abwehrspieler Daniel Budelmann der Ball gegen seinen Oberschenkel sprang und von dort aus zum 1:3 ins Tor. Die Fehling-Elf verkürzte nach einer Stunde durch Tobias Bauer auf 2:3 (60.) und warf in der Schlussphase alles nach vorne, um einen Punkt zu retten. Es nutzte nichts, denn SVV-Keeper Dennis Richter ließ nichts mehr zu. In der Nachspielzeit markierte Malte Schultze nach Konter das 4:2 für Hülsen. „Hülsen hatte einfach die bessere Qualität“, resümierte Fehling.

TSV Otterstedt - TSV Bassen II 0:1 (0:1): Die Bassener feierten in Otterstedt bereits ihren fünften Sieg in Serie und blieben dabei auch jeweils ohne Gegentor. Für den TSV Otterstedt, der im Tabellenmittelfeld platziert ist, war die Niederlage nebensächlich. Entscheidender für das Team war, dass ihr langjähriger Mitspieler Claas Bahrenburg die Zusage gab, ab der nächsten Saison das Traineramt zu übernehmen. Gegen Bassen II saß der zukünftige Coach wegen Personalmangel schon mal auf der Bank. „Wir haben uns mit Claas geeinigt und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, berichtete Kapitän Jan Heimert, der das Team nach dem Ausscheiden von Eckhard Hartwig als Interimstrainer übernommen hatte. „Vermutlich wird Claas Bahrenburg schon am Mittwoch in Thedinghausen auf der Bank sitzen“, sagte Heimert, dessen Elf unterlag, weil Christoph Derichs kurz vor der Pause einen strittigen Foulelfmeter für Bassen II verwandelte (44.).

SV Wahnebergen - TV Oyten III 1:3 (1:2): Von der Leistung seines Teams war Jörg Behrens sehr enttäuscht. „Wir haben uns selbst geschlagen. Alle drei Tore wurden von uns vorgelegt. Es fehlte an der Disziplin“, haderte der SVW-Coach. Die Treffer der Oytener schossen Jonah Klein (30.), Kai-Gerhard Bartels (45.) und Ole Großklaus (81.). Für Wahnebergen hatte Alexander Rippe zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen.

TSV Blender - TSV Etelsen II 0:5 (0:3): Etelsen lässt nicht locker. Das Team von Cord Clausen hat nach dem Erfolg in Blender den Aufstieg weiterhin selbst in der Hand. Dafür bedarf es aber noch einen Sieg im Schlüsselspiel gegen Brunsbrock am 27. Mai. In Blender ließ Etelsen nichts anbrennen und führte nach zehn Minuten durch die Tore von Philip Schmid (2.) und Paul Barth (10.) mit 2:0. Kurz vor der Pause erhöhte Sören Bengsch auf 3:0 (43.). In Durchgang zwei gelangen Patrik Thiel (66.) und Niklas Darr (83.) die Treffer zum 5:0 für die Gäste.

TSV Brunsbrock - TSV Thedinghausen II 9:0 (4:0): Die Roten Teufel sind das torgefährlichste Team, das stellten sie gegen Thedinghausen eindeutig unter Beweis. Fast fünf Treffer gelingen der Elf von Thomas Tödter an jedem Spieltag. Die anvisierte 100-Tore-Marke wurde gegen Thedinghausen aber noch nicht erreicht, obwohl das durchaus möglich war. Zur Pause stand es 4:0. Die Treffer hatten Moritz Hestermann (7.), Mathis Tietje (15.) und Pablo Kaiser (19./35.) erzielt. In Durchgang zwei trafen Mirko-Marcel Haubold (74.), Fabian Kunst (77./80.), Andre Schreiber (84.) und Andre Oestmann (86.) für den Spitzenreiter.