Aufgrund einer Muskelverletzung fällt Johannes Ibelherr gegen Gifhorn aus. Neben Ibelherr muss auch Yannis Becker zuschauen. (Björn Hake)

Uphusen. Häufig wird im Fußball von den „Wochen der Wahrheit“ gesprochen. Für den TB Uphusen stehen jetzt sogar die „Tage der Wahrheit“ an. Denn der Oberligist trifft binnen elf Tagen auf vier direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Die Elf von TBU-Coach Fabrizio Muzzicato kann bis Anfang Mai also einen riesigen Schritt machen, um seine Mission Klassenerhalt erfolgreich zu gestalten. Genauso könnte es für Uphusen aber auch große Rückschläge geben. Den Anfang von den „Tagen der Wahrheit“ macht das Heimspiel gegen den MTV Gifhorn (Anpfiff: diesen Mittwoch um 18.30 Uhr). Danach folgen die Heimspiele gegen Atlas Delmenhorst (28. April), SVG Göttingen (2. Mai) und zum Abschluss das Auswärtsspiel gegen Eintracht Celle (5. Mai).

Fabrizio Muzzicato weiß nur zu genau, dass er mit seiner Mannschaft am 5. Mai, wenn die Partie gegen Celle abgepfiffen wird, richtig gute Karte im Abstiegskampf haben kann. Das Ziel für die kommenden vier Aufgaben ist daher auch klar gesteckt. „Wir wollen möglichst viele Punkte holen“, wünscht sich der TBU-Coach. Im besten Falle könnte Uphusen zwölf Punkte einfahren. Auszuschließen ist das sicher nicht, denn der TBU hat bereits gezeigt, dass er eine gute Qualität besitzt. „Gelingt uns das mit den zwölf Punkten, wären wir ja schon fast gerettet“, stellt der Trainer schmunzelnd fest, um sofort wieder ernst zu werden. Schließlich ist ihm bewusst, dass die vier Partien allesamt keine Selbstläufer werden.

Der Fokus liegt allein auf Gifhorn

Allerdings macht sich Fabrizio Muzzicato über die Spiele gegen Atlas, Göttingen und Celle momentan noch nicht die allergrößten Gedanken. Beim TB Uphusen bedienen sie sich eines altbewährten Mittels: „Von Spiel zu Spiel denken“, so lautet der Leitsatz am Arenkamp. Es ist also der MTV Gifhorn, dem die volle Konzentration gehört. Der MTV steht derzeit auf dem Platz, auf dem sich auch die Uphuser am Saisonende gerne sehen würden. Gifhorn ist Zwölfter und steht somit auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Vor dem direkten Aufeinandertreffen trennt die beiden Klubs nur ein Punkt. Der TB Uphusen hat jedoch den kleinen Vorteil, dass er noch ein Spiel mehr zu absolvieren hat. Gewinnt die Muzzicato-Elf würde besagter Vorteil deutlich größer werden.

Um gegen Gifhorn erfolgreich zu sein, müsse seine Elf die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive finden, meint Muzzicato: „Bei der Ausgangsposition beider Mannschaften, wird das Spiel anfangs wohl eher verhalten sein. Dennoch müssen wir auch die Initiative übernehmen. Denn ein Sieg würde uns richtig nach vorne bringen.“ Im Auge müsse seine Defensive vor allem die Gifhorner Timon Hallmann (13 Tore) und Marvin Luczkiewicz (9 Tore) haben. Die beiden Offensivspieler trafen zusammen so oft in dieser Saison wie die gesamte Mannschaft des TB Uphusen.

Beim ersten Teil der „Tage der Wahrheit“ muss Fabrizio Muzzicato auf zwei wichtige und sehr erfahrene Spieler verzichten. Johannes Ibelherr muss aufgrund einer Muskelverletzung passen, Yannis Becker sah gegen Arminia Hannover die fünfte Gelbe Karte und muss sich deshalb mit der Zuschauerrolle begnügen.