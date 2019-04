Christian Siedlitzki will bei der WM in Spanien auftrumpfen. (fr)

Pontevedra. Langsam wird es ernst für den in Armsen lebenden Österreicher Christian Siedlitzki. Denn am kommenden Wochenende startet er bei der Multievent-Weltmeisterschaft im galizischen Pontevedra in Spanien. Dabei werden in sechs Disziplinen in der Altersklasse und bei den Profis die Weltmeister gekürt. Siedlitzki startet auf seiner Paradedistanz im Sprintduathlon. Dort werden die Starter zuerst fünf Kilometer laufen, dann 20 Kilometer radfahren und abschließend noch einmal zweieinhalb Kilometer laufen. Siedlitzki rechnet sich gute Chancen aus, zumal seine Form bei den vergangenen Starts sehr vielversprechend gewesen ist. Auch beim Aquathlon (ein Kilometer schwimmen und fünf Kilometer laufen) geht er an den Start.

Die letzten Trainingseinheiten absolvierte er vergangene Woche auf Mallorca, wo er nochmals viele Bergkilometer auf dem Rad bewältigte. „Die Tagesform wird entscheidend sein, aber ich zähle mich beim Sprintduathlon, obwohl ich dieses Jahr in meiner Altersklasse (M50-54) zu den Älteren zähle, zum Favoritenkreis“, betont Siedlitzki.

Auf der Strecke wird den Teilnehmern alles abverlangt. Zuerst geht es zwei Runden durch die Altstadt von Pontevedra, bevor auf der Radstrecke ein schwieriger und zehn kilometerlanger Anstieg wartet. Die Windschattenfreigabe wird bei diesem Rennen eine nebensächliche Rolle spielen. Abschließend geht es nochmals auf eine Runde durch die Altstadt bis ins Ziel, dass sich im Leichtathletikstadion befindet. Mit 65 Startern aus 14 Nationen ist das Rennen gut besetzt. Die Favoriten kommen aus Großbritannien und Spanien. „Als gutes Omen nehme ich meine Erinnerung aus 2014 mit, wo ich genau an diesem Ort Vizeweltmeister geworden bin“, sagt Siedlitzki.

Vier Tage später startet der Aquathlon. Die ersten 1000 Meter werden dabei im Río Lérez geschwommen. Da die WM sehr früh stattfindet und der Atlantik nie sehr warm wird, ist der Neopren erlaubt. „Das ist kein Nachteil für mich“, sagt Siedlitzki. Mit Blick auf die Starterliste (50 Starter aus 13 Nationen) seien die Medaillenchancen jedoch sehr gering.