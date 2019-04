Gipfeltreffen vor großer Kulisse: Hier kämpfen Hambergens Finn-Niklas Klaus (links) und Etelsens Micha Langreder um den Ball. (TOBIAS DOHR)

Es herrschte eine große Einigkeit nach dem Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3. Spieler, Trainer und auch die meisten der rund 350 Zuschauer waren sich hinterher einig, dass das Duell zwischen dem FC Hambergen und dem TSV Etelsen definitiv kein hochklassiges Spektakel war. Genau genommen war es nicht mal ein besonders schön anzusehendes Gipfeltreffen gewesen. Dynamisch und umkämpft – das in jedem Fall. Doch mit dem völlig entfesselten 5:3 im Hinspiel hatte dieses 1:0 wenig zu tun. Am Ende setzte sich wie im Hinspiel der TSV Etelsen durch. Das frühe Tor von Bastian Reiners in der zehnten Minute spielte den Mannen von Trainer Gerd Buttgereit dabei perfekt in die Karten.

„Es war nicht unser Ansinnen, bei diesen Temperaturen hoch anzupressen“, brachte es Buttgereit hinterher auf den Punkt. „Vielmehr ging es darum, ökonomisch zu spielen, da hat die frühe Führung natürlich geholfen.“ Ganze 48 Sekunden hatte es gedauert, ehe Frederik Nagel bereits zum ersten Mal aus aussichtsreicher Position abzog, doch TSV-Torwart Daniel Büchau hatte keine Probleme mit dem zentralen Schuss aus 18 Metern. Die Hamberger versuchten, von der ersten Minute an Gas zu geben, doch nicht nur in dieser Anfangsphase hatte die Etelser Innenverteidigung mit Robert Littmann und Kevin Bähr die bessere Antwort parat.

Nur eine echte Chance

Vorne gelang den Gästen dann bereits in der zehnten Minute der entscheidende Treffer. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke landete die zweite Flanke auf dem Kopf von Micha Langreder, dessen verunglückter Abschlussversuch sprang direkt vor die Füße von Bastian Reiners – und der schob völlig frei stehend zum umjubelten 1:0 ein. Danach tat sich erst einmal wenig. Die Hamberger mussten diesen frühen Tiefschlag erst mal verdauen, übernahmen nach gut 20 Minuten aber mehr und mehr die Initiative. Die Ballhoheit wurde den „Zebras“ aber auch bereitwillig vom Buttgereit-Team überlassen. Doch außer einer dicken Chance von Dennis Heineke, der den Ball aus einem Gewühl heraus direkt auf Torwart Daniel Büchau schoss, konnten sich die Hausherren keine hochkarätigen Möglichkeiten erspielen. Auf der anderen Seite setzten die Etelser zu drei vielversprechenden Kontern an, spielten diese aber im Sechzehner alle nicht gut zu Ende.

Nach Wiederanpfiff kam dann auch Hambergens Torjäger Finn-Niklas Klaus ins Spiel, den FC-Trainer Eric Schürhaus zunächst noch geschont hatte. Mit Klaus kam sofort Belebung in die Sturmreihe der Gastgeber. Und Klaus war es dann auch, der in der 59. Minute zwei Mann ausgespielt hatte und im Sechzehner im Duell mit Robert Littmann zu Fall kam – die Proteste der Hamberger Spieler blieben jedoch ohne Reaktion. Schiedsrichter Nikolas Wilckens ließ weiterspielen. „So etwas ist dann am Ende vielleicht auch spielentscheidend“, sagte Eric Schürhaus, der in dieser Szene natürlich auch auf Strafstoß plädiert hatte. „Wir wollen das nicht am Schiedsrichter festmachen, aber ich finde schon, dass das ein klarer Elfer war.“ Auf der anderen Seite hätte Timo Schöning völlig frei stehend für die Entscheidung sorgen können, doch sein harmloser Kopfball war eine leichte Beute für FC-Torwart Dirk Böttjer.

Ein zu Recht aberkanntes Abseitstor von Dennis Heineke sowie eine Halbchance von Etelsens Christian Heusmann waren die letzten Aufreger einer an Torraumszenen armen Spitzenpartie. Trotz einiger Unterbrechungen und vieler Zeitspielsituationen der Etelser beließ es Schiedsrichter Wilckens am Ende bei einer dreiminütigen Nachspielzeit. Vielleicht hatte auch er sich mehr versprochen von diesem Gipfeltreffen und einfach keine Lust mehr gehabt. Gerd Buttgereit war es recht: „In der zweiten Halbzeit ging das hier nur über den Willen. Ich bin super zufrieden, das war eine tolle Leistung meiner Mannschaft. Und am Ende zählen nur die Punkte.“

Zufrieden war auch sein Gegenüber, wusste er doch, dass der Gegner eben eine besondere Klasse hatte: „Etelsen war einen Tick abgezockter und hat hinten richtig gut gestanden. Trotzdem haben wir ein starkes Spiel gemacht, darauf können wir aufbauen.“ Und in einer anderen Sache waren sich Spieler, Trainer und die meisten Zuschauer unmittelbar nach Spielende einig: Eine Vorentscheidung im Kampf um die Bezirksliga-Meisterschaft war dieses Gipfeltreffen noch lange nicht.