Die Nachwuchs-Volleyballer des TV Baden um Lenny Geburzky (vorne) warfen bei der DM alles rein und haben sich mit einem Sieg im letzten Spiel belohnt. (Sebi Berens)

Die Vorfreude war riesengroß, die Vorbereitung sehr intensiv. Doch trotz aller Bemühungen ist für die U16-Volleyballer des TV Baden bei den Deutschen Meisterschaften im hessischen Biedenkopf lediglich der 15. und damit vorletzte Platz herausgesprungen. Nichtsdestotrotz war es für die Nachwuchs-Mannschaft des TVB, die fast ausschließlich mit Spielern aus dem jüngeren Jahrgang gespickt ist, eine großartige Erfahrung: „Es war ein lohnenswerter Ausflug, weil die Jungs DM-Luft schnuppern konnten und als Team wunderbar zusammengefunden haben“, sagte Trainer Peter-Michael Sagajewski zufrieden.

In einer sehr schwierigen Vorrunden-Gruppe mit dem Berliner TSC, dem VC Gotha und dem gastgebenden TV Biedenkopf lautete die Devise, nicht Letzter zu werden. Auf den vom Papier her einfachsten Kontrahenten trafen die Badener unglücklicherweise gleich zum Auftakt – gegen den TV Biedenkopf hatte Sagajewski seinen Jungs bereits im Vorfeld die größten Siegchancen eingeräumt, womit er recht behalten sollte. In einem hart umkämpften Spiel mit Höhen und Tiefen zog der Niedersachsenmeister jedoch nach drei Sätzen (18:25, 29:27, 12:15) knapp den Kürzeren. „Ich hadere mit dem Spielplan, weil der Anfangsdruck sofort da gewesen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass wir zu Beginn gegen eine der beiden Mörder-Mannschaften gespielt hätten, um erst einmal im Turnier anzukommen“, betonte Sagajewski, dessen Team in den nächsten beiden Partien tatsächlich chancenlos war.

Gegen die Thüringer Landesauswahl des VC Gotha kam der TVB deutlich unter die Räder (14:25, 15:25). Auch gegen den spielstarken Berliner TSC, der erst im Finale nach einem dramatischen Drei-Satz-Spiel überraschend am Sensationssieger TSV Grafing aus München scheitern sollte, kassierten die Badener eine Lehrstunde (16:25, 14:25). „Das Team hat sich prächtig geschlagen und mit offenen Visier gespielt. Diese beiden Gegner waren einfach zu stark“, gab Sagajewski zu.

In den Platzierungspartien (13-16) unterlag der TVB zuerst den hochfavorisierten Schweriner SC in zwei Sätzen. Im abschließenden Match um den vorletzten Rang setzte sich die Sagajewski-Truppe gegen den zweiten niedersächsischen Vertreter Tebu Volleys (Tecklenburg) mit 2:1-Sätzen durch. „Viele haben gesagt, dass es sowieso um nichts mehr geht. Doch uns ging es darum, nicht Letzter zu werden. Außerdem haben wir mit diesem Sieg die Niedersachsenmeisterschaft bestätigt“, erklärte Sagajewski.

Durch diesen positiven Abschluss haben die Badener Blut geleckt und wollen sich nun um die Ausrichtung der nationalen Titelkämpfe 2020 bemühen. Würden sie den Zuschlag erhalten, wären sie direkt qualifiziert. Das wäre gar nicht so unwichtig, denn im Ligaranking ist Niedersachsen durch die zwei hintersten Platzierungen deutlich abgerutscht und wird im kommenden Jahr nur noch einen Startplatz erhalten. Die Chancen stehen laut Sagajewski gut: „Wenn wir den Hut in den Ring werfen, werden wir sie kriegen, da wir für die Ausrichtung der U14-Meisterschaften viel Lob bekommen haben und der Norden in diesem Jahr überhaupt nicht berücksichtigt wurde.“

Ob der TV Baden seine Bewerbung einreichen wird, hängt vom Termin ab – ab Mitte Mai stünde einer Ausrichtung nichts im Wege. Anfang Mai scheint es jedoch nicht möglich zu sein: „Dann haben viele Spieler Konfirmation. Wir brauchen aber für solch ein Event ein großes Helfer-Team“, betonte Sagajewski. Eines dürfte jedoch schon jetzt feststehen: Sollte die DM in Baden ausgetragen werden, dürfte die U16 auf jeden Fall chancenreicher sein als in Biedenkopf, denn das Team verliert in diesem Jahr altersbedingt lediglich zwei Akteure. Für einige Spieler aus diesem Team warten nun erst noch die Deutschen U14-Meisterschaften, die vom 18. bis 19. Mai in Heidelberg steigen.