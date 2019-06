Emrah Tavan hat Niklas Bischoff nach Langwedel gelotst. (Björn Hake)

Mit Glück und dank der Schützenhilfe des SV Pennigbüttel hat der FSV Langwedel-Völkersen am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 perfekt gemacht. Nun kann der Klub in Ruhe die Planungen für die Saison 2019/2020 angehen. Und das tun sie in Langwedel auch. FSV-Trainer Emrah Tavan gab nun bekannt, dass sich Niklas Bischoff seiner Mannschaft anschließt. „Er trainiert schon seit fünf Wochen bei uns mit und hat in dieser Zeit einen guten Eindruck hinterlassen“, sagte Tavan auf Nachfrage. „Mit vielen Jungs aus meiner jetzigen Mannschaft hat er auch schon in der Jugend des TSV Uesen gespielt.“ Daher passe Bischoff auch menschlich zum FSV, findet der Coach. In Uesen hatte der Neu-Langwedeler zuletzt im Herrenbereich gespielt, bevor es ihn wegen seines Studiums nach Bayern zog. Nun kehrt er nach Norddeutschland zurück. Beim FSV Langwedel-Völkersen soll der 21 Jahre alte Bischoff vor allem als Außenverteidiger zum Einsatz kommen.