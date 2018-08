Dominik Zielinski (weißes Trikot) und sein FSV Langwedel-Völkersen waren stets einen Schritt schneller als die Gäste aus Oyten. (Michael Braunschädel)

Langwedel. Wenn der Dritte der Vorsaison auf einen Gegner trifft, der zuletzt lange Zeit gegen den Abstieg gekämpft hat, sollten die Rollen klar verteilt sein. Doch am Mittwochabend zeigte sich am Langwedeler Burgbad, dass solche Rechnungen nicht immer stimmen. Denn der FSV Langwedel-Völkersen bezwang den TV Oyten, der in der Serie 2017/2018 Platz drei in der Fußball-Bezirksliga belegt hatte, deutlich mit 3:0 (1:0).

Für Emrah Tavan ist es der erste Sieg als FSV-Trainer in einem Ligaspiel gewesen. Obwohl der TVO durchaus als Favorit angereist war, wollte Tavan nicht von einem Überraschungssieg sprechen. „Ich habe selbst schon oft genug gegen Oyten gespielt. Ich weiß, dass das eine gute Mannschaft ist, kenne aber genauso die Schwächen“, sagte der junge Coach. Zudem ist es Tavan gelungen, seine Mannschaft richtig auf das Team von TVO-Trainer Axel Sammrey einzustellen.

Der wiederum war von der Darbietung seiner Schützlinge herzlich wenig angetan. „Bei uns läuft es richtig gut“, sagte Sammrey mit einem ironischen Unterton. „Wir haben dieses Spiel absolut verdient verloren, weil wir drei vollkommen dusselige Gegentore kassieren. Ich muss aber auch sagen, dass Langwedel seine Sache sehr gut gemacht hat.“

Keine passende Antwort

Das erste Tor des Abends fiel bereits in der 10. Minute. Die FSV-Führung erzielte Niclas Tiedemann. Wer nun hoffte, dass Oyten eine passende Antwort parat hat, wurde enttäuscht. Die Sammrey-Elf fand zu keinem Zeitpunkt ins Geschehen. Anders sah es beim FSV aus, der mutig und mit großen Siegeswillen sein erstes Heimspiel der neuen Saison bestritt. Daher war es auch nur eine Frage Zeit, bis weitere Treffer für die Tavan-Elf fallen.

Nach dem Seitenwechsel war es so weit: In der 47. Minute stellte Steven Throl auf 2:0, Neuzugang Hermann Babe markierte acht Minuten vor dem Schlusspfiff den dritten Treffer der Platzherren.

Die Stimmungslage bei Sammrey war nach dem Spiel bescheiden – verständlicherweise. „Wir sind derzeit einfach nicht gut drauf“, sagte er. „Wir müssen uns jetzt unsere Gedanken machen, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Die Jungs müssen jetzt halt mehr tun. Ich bin lange genug im Geschäft und weiß, dass wir jetzt nicht in Panik verfallen dürfen. Zum Glück haben wir am Wochenende kein Spiel.“ So könne er nun mit seiner Elf trainieren, damit der TVO schon bald wieder zu seiner gewohnten Form findet.

Beim FSV Langwedel-Völkersen ist die Stimmung dagegen bestens. Und dass nicht nur wegen der ersten drei Punkte. Denn auch beim Saisonauftakt, der mit 1:2 beim FC Hambergen verloren ging, überzeugten die Burgbadkicker. Das war gegen Oyten nicht anders, daher gab es vom Trainer auch nur lobende Worte: „Wir haben von der ersten Minute an das Derby angenommen. Die Jungs haben um jeden Zentimeter gekämpft, und wir waren stets präsent. Man muss aber auch sagen, dass Oyten nicht gut in Tritt ist. Denen ist gegen unsere Abwehr nicht viel eingefallen.“