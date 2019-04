Langwedels Artur Pfannenstil (links) traf gegen Ippensen doppelt. (Björn Hake)

Langwedel. Emrah Tavan war sauer. Er polterte und war mit der Leistung seiner Elf überhaupt nicht zufrieden. Das war am vergangenen Sonntag, nachdem der Fußball-Bezirksligist FSV Langwedel-Völkersen mit 0:3 beim Vorletzten ATSV Scharmbeckstotel verloren hatte. Doch jetzt ist der Trainer des FSV wieder glücklich. Der Grund: Die Langwedeler haben am Donnerstagabend im Heimspiel gegen den SV Ippensen eine Reaktion gezeigt. Die Tavan-Elf gewann die Partie nach einem 0:1-Pausenrückstand noch souverän mit 3:1.

Der Coach sprach nach der Partie von einem wichtigen Sieg. Wichtig, weil der Abstand zur Abstiegszone nun neun Punkte beträgt. Zur Pause sah es – rein vom Resultat – aber nicht nach einem Heimsieg des FSV aus. Sieben Minuten vor dem Abpfiff der ersten Halbzeit brachte Nils Klindworth die Gäste mit 1:0 in Führung. „Allerdings lagen wir zu Unrecht hinten“, urteilte Emrah Tavan. Er habe seine Mannschaft schon während der ersten Halbzeit als die bessere gesehen. „Ippensen hat es von der ersten bis zur letzten Minute nur mit langen Bällen versucht. Wir haben die Kugel hingegen gut laufen lassen“, schilderte Tavan den Spielverlauf. Die Gastgeber hatten im ersten Durchgang auch eine Reihe guter Chancen, „aber die Jungs waren vor der Kiste nicht cool genug“, meinte Tavan. Für die schwache Chancenverwertung wurden die Platzherren schließlich mit dem Rückstand zur Pause bestraft.

Tavan machte seinem Team in der Kabine jedoch Mut: „Ich habe den Spielern versprochen, dass wir nur unsere Chancen bekommen und zwei, drei Tore schießen.“ Der Coach des FSV Langwedel-Völkersen sollte recht behalten. „Mein Team hat sich an die Vorgaben gehalten, die ich ihnen mit auf den Weg gegeben habe“, sagte Tavan. Das galt unter anderem für Niclas Tiedemann, der an allen drei Toren beteiligt war. Die Treffer erzielten aber andere: Den Ausgleich markierte Artur Pfannenstil in der 63. Minute. Nach Vorbereitung von Tiedemann brachte Janek Kamermann, der eigentlich in der zweiten Mannschaft des FSV spielt, die Gastgeber in Führung (76.). Den Schlusspunkt setzte Pfannenstil in der ersten Minute der Nachspielzeit. „Es freut mich für Artur, dass er nach einer vierwöchigen Pause gleich zwei Tore erzielt hat“, sagte Tavan. „Leider muss er nun ein Spiel aussetzen, weil er die fünfte Gelbe Karte gesehen hat.“

FSV Langwedel-Völkersen - SV Ippensen 3:1 (0:1)

FSV Langwedel-Völkersen: Nientkewitz - Heidt, Post, Gehrke, Kamermann (82. Louis), Dondelinger (78. Camara), Ernst (59. Edelberg), Tiedemann, Wasmuth, Rohlfs, Pfannenstil

Tore: 0:1 Nils Klindworth (38.), 1:1 Artur Pfannenstil (63.), 2:1 Janek Kamermann (76.), 3:1 Artur Pfannenstil (90.+1) FCO