Justin Gericke (links) im Trikot des TSV Etelsen – ein solches Bild wird es in Zukunft nicht mehr geben. (Björn Hake)

In Zukunft gehen sie wohl vorerst getrennte Wege: der TSV Etelsen und der FSV Langwedel-Völkersen. Die Schlossparkkicker verabschieden sich aller Voraussicht nach in die Fußball-Landesliga, der FSV bleibt hingegen in der Bezirksliga. Denselben Weg verfolgen beide Teams aber derzeit: Sie basteln fleißig an ihren Kadern für die nächste Saison.

Langwedels Coach Emrah Tavan kann zur neuen Spielzeit, wann immer sie denn auch starten mag, zwei Akteure begrüßen, die zuletzt noch das Trikot des Nachbarn aus Etelsen getragen haben. Justin Gericke und Vito Zambrano kommen aus dem Schlosspark. „Wir standen mit beiden schon länger im Austausch, und es hatte sich abgezeichnet, dass sie zu uns kommen würden. Für uns ist das natürlich super, beide sind gute Fußballer und bringen viel mit. Wir haben bereits einen guten Kader, aber mit ihnen ist er nochmals stärker“, betont Tavan.

Der hält insbesondere auf Justin Gericke große Stücke. Der Innenverteidiger schaffte es beim wahrscheinlichen Landesliga-Aufsteiger oftmals in die Startformation. In der Vorsaison hatte Gericke den Sprung vom TSV Achim (damals noch Kreisligist) zum Oberligisten TB Uphusen gewagt, konnte sich dort allerdings nicht durchsetzen.

Nun scheint Gericke Gefallen an der Bezirksliga gefunden zu haben, denn er hätte auch mit Etelsen in der Landesliga spielen können, sollte es denn so kommen. „Justin sagte zu uns, dass er momentan nicht den Elan hat, ambitioniert Fußball zu spielen und ihm der Aufwand in der Landesliga zu hoch wäre“, erzählt Etelsens Coach Nils Goerdel. Zambrano spielte beim TSV nicht die größte Rolle, doch auch ihn hätte Goerdel gerne in seinem Kader behalten. „Beide hätten wir gerne gehalten, beide haben vom Typ her gut gepasst. Vito war zwar Ergänzungsspieler, aber er hat gute Anlagen und verfügt über viel Trainingsfleiß.“

Fortan soll der Mittelfeldakteur mithelfen, dass der FSV auf die vorderen Positionen in der Bezirksliga blicken darf.

Fünf neue Schlossparkkicker

Diese beiden Spieler eingerechnet, verlassen den TSV Etelsen drei Akteure – Nico Kiesewetter wechselt zur TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (wir berichteten). Das war es dann aber auch. „Der Rest hat für die nächste Saison zugesagt“, verrät Nils Goerdel.

Damit habe der TSV zwar eine schlagkräftige Truppe zusammen, „aber wir brauchen auch frisches Blut“. Und genau darum hat sich Nils Goerdel bereits gekümmert. „Eigentlich haben wir die Kaderplanung komplett abgeschlossen. Inklusive eines Jugendspielers haben wir fünf Neuzugänge“, berichtet der Coach. Die Zusage der Spieler habe der TSV bereits, noch sei aber nicht alles mit den derzeitigen Vereinen geklärt.

Klar ist dafür, dass mit Mika Jungmann ein A-Jugendlicher aus der U18 der JSG Baden/Etelsen zum Herren-Kader dazustoßen wird. „Er war schon mit im Trainingslager und hat einen guten Weg vor sich“, ist Goerdel von der Nachwuchskraft überzeugt, die auf der Sechs und als Außenverteidiger spielen kann. Die Vorbereitung mitmachen wird auch ein weiterer Spieler aus der eigenen Jugend, nämlich Joscha Friesacher. „Er wird aber zunächst in der Zweiten spielen“, so Goerdel.