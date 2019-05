Die Zeit ist für Trainer Emrah Tavan beim FSV Langwedel-Völkersen noch längst nicht abgelaufen. (Björn Hake)

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hatte die Führungsriege des Fußball-Bezirksligisten TSV Langwedel-Völkersen versucht, den Vertrag mit ihrem Trainer Emrah Tavan zu verlängern. Damals zierte sich der 30-Jährige noch, doch rund ein halbes Jahr später hat er nun sein Arbeitspapier um ein Jahr verlängert. „Ich wollte erst einmal abwarten, ob die Mannschaft zufrieden ist. Da ich nur positive Rückmeldungen bekommen habe, gab es für mich keinen Grund aufzuhören, denn die Arbeit mit dem Team macht mir sehr viel Spaß“, erklärte Tavan und fügte hinzu: „Außerdem würde ich diesen Verein nicht im Stich lassen.“

Der Vertrag ist ligaunabhängig. Noch ist nämlich nicht geklärt, ob der abstiegsgefährdete FSV in der kommenden Spielzeit in der Bezirks- oder Kreisliga spielen wird. „Da, wo wir gerade stehen, gehören wir nicht hin“, betont Tavan, der vom Klassenerhalt überzeugt ist und bereits für die kommende Spielzeit neue Ziele gesetzt hat: „Früher hat es in der Mannschaft Grüppchen gegeben, heute zieht sie an einem Strang und spielt besseren Fußball als in den Vorjahren, als wir den Ball immer nur nach vorne gedroschen haben. Daran wollen wir anknüpfen.“ Die Voraussetzungen scheinen gut zu sein, denn vom aktuellen Team wird aller Voraussicht nach kein Spieler den Verein verlassen.