Legte sich den Ball passend zurecht, scheiterte dann aber per Elfmeter am Pfosten: Verdens Katip Tavan. (Björn Hake)

Mit einer Enttäuschung ist das Heimspiel des FC Verden 04 in der Fußball-Landesliga gegen den SV Teutonia Uelzen geendet. Beim Stand von 1:1 (1:1) bot sich Verdens Kapitän Kato Tavan die große Chance, seinem Team per Elfmeter drei Punkte zu sichern. Da der Ball aber am linken Torpfosten landete, blieb es bei dem Remis. „Es wäre in jedem Fall ein verdienter Sieg gewesen. Die Jungs haben vor allem kämpferisch eine gute Leistung gezeigt“, sagte Verdens Sportlicher Leiter Nicolas Brunken.

Die Platzherren traten von Beginn an couragiert auf und erspielten sich direkt Chancen. Nach einer starken Flanke von Malte Kalski nickte Maximilian Schulwitz zur frühen Führung ein (6.). Bei korrekter Regelauslegung hätte Schiedsrichter Yannick Leinfels wenig später bereits erstmals an diesem Tag auf den Elfmeterpunkt zeigen können. Thomas Celik sei laut Brunken klar im Strafraum zu Fall gebracht worden, es gab aber lediglich Eckball. Statt eines möglichen 2:0 stand es kurz darauf 1:1. Die Gäste, die bis dato kaum einmal gefährlich vor dem FC-Gehäuse auftauchten, glichen aus, indem Malte Bertram aus der Entfernung abzog und der Ball unhaltbar für Verdens Keeper Stefan Wöhlke im Tor einschlug (26.).

Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber weiterhin spielbestimmend, ohne den Gegner aus Uelzen allerdings entscheidend in Bedrängnis bringen zu können. Auf der Gegenseite wurde es ebenfalls nur noch ein Mal gefährlich. In Minute 70 musste FC-Abwehrspieler Bjarne Geils viel riskieren, bereinigte die Situation aber mit einer starken Grätsche. In der Folge ging es den Gästen ausschließlich um die Sicherung des Ergebnisses. Dies gelang bis zur 90. Minute problemlos, dann aber konnte Maximilian Schulwitz frei vor dem Tor nur noch mit einem harten Foul gestoppt werden. Doch zum Verdener Glück sollte dieser Strafstoß nicht führen. „Wahrscheinlich hätte Maxi den Elfmeter selbst geschossen. Das war aber aufgrund des Fouls nicht möglich. So hat eben Kato als Kapitän die Verantwortung übernommen“, erklärte Nicolas Brunken die Entscheidung pro Tavan als Elfmeterschützen.