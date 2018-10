Er war der Top-Joker des TB Uphusen bei Eintracht Northeim: Shamsu Mansaray leitete zwei Treffer ein und erzielte das entscheidende 3:1 selbst. (Michael Braunschädel)

Northeim. Riesenjubel beim TB Uphusen: Die Erleichterung der Spieler und Verantwortlichen nach dem überraschenden 3:1 (0:0)-Erfolg in der Fußball-Oberliga Niedersachsen bei Eintracht Northeim war förmlich bis unters Tribünendach zu spüren. Zuvor war die Mannschaft von Trainer Fabrizio Muzzicato in fünf Partien ohne Sieg geblieben und hatte in diesem Zeitraum ganze zwei Punkte geholt. Jetzt folgte der Befreiungsschlag. Und der war ebenso überzeugend wie verdient. Entsprechend zufrieden äußerte sich der Coach nach der Partie beim bis dato Tabellendritten: „Ich bin begeistert von der Mannschaft, gerade auch mit welcher Selbstverständlichkeit sie nach dem 1:1-Ausgleich der Northeimer wieder ins Spiel zurückgefunden hat.“ Schließlich war die Eintracht nicht irgendein Gegner, sondern einer, der bis zu diesem Zeitpunkt lupenreine vier Heimsiege mit imposanten 12:1 Toren eingefahren hatte. Doch dann kamen die Uphuser.

Dabei vertraute Muzzicato in seiner Startformation gleich drei 19-Jährigen, ein vierter sollte mit Shamsu Mansaray im Laufe der zweiten Halbzeit noch hinzukommen. Zudem musste der TBU-Coach in der Abwehr auf Routinier Frithjof Rathjen verzichten, der mit muskulären Problemen in der Wade passen musste. Doch gerade die Hereinnahme Mansarays sollte sich im Endeffekt als mit spielentscheidend entpuppen. Hatten die Zuschauer vor der Pause noch eine intensive, umkämpfte, gleichwohl aber eher chancenarme Partie verfolgt, sollte sich nach dem Wechsel zum Engagement auch das Zählbare hinzugesellen. Den Anfang machten diesbezüglich die Gäste: Besagter Mansaray bereitete das 0:1 trickreich vor, Nutznießer war nach einem abgeblockten Versuch schließlich Kevin Artmann, der den Ball über die Linie drückte (70.).

Doch die Freude der Uphuser währte nicht lange, Lucas Rettstadt hämmerte den Ball aus rund 30 Metern ins linke obere Toreck zum 1:1. „Ein Wahnsinnstor“, merkte Muzzicato zu Recht an. Die Wende? Mitnichten! Uphusen schlug zurück, mit aller Konsequenz. Wieder bereitete Mansaray vor, diesmal für Sebastian Kurkiewicz, der den Ball überlegt und direkt ins lange Eck platzierte (80.).

In der Nachspielzeit belohnte sich Mansaray noch einmal nachdrücklich, als er einen Konter mit seinem Treffer zum 1:3 krönte. Die Begegnung war damit endgültig entschieden, kurz danach war Schluss. „Shamsu will immer nach vorne, immer den Ball haben, und er ist im Eins-gegen-eins einfach schwer zu stoppen“, lobte Muzzicato seinen Top-Joker. Und so sehr ihm der Auftritt der Seinen auch gefiel, vollkommen unvorbereitet traf ihn diese Leistung nicht: „Das nötige Selbstvertrauen hatte die Mannschaft bereits unter der Woche im Training gezeigt.“