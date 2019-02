Haben schwierige Entscheidungen zu treffen: Uphusens Chef-Coach Fabrizio Muzzicato (links) und sein Co-Trainer Mike Gabel. (Björn Hake)

Achim. Vorbei ist die Zeit der Vorbereitung, vorbei ist die Zeit der Testspiele, vorbei ist die Zeit des Ausprobierens. Die Winterpause ist nun auch für den TB Uphusen beendet, das erste Pflichtspiel des Jahres steht gegen den SC Spelle-Venhaus an (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Uphusen). Und Coach Fabrizio Muzzicato muss sich nun entscheiden. Welches System lässt er spielen, welche Spieler bilden die erste Elf? Schwierige Fragen, denn der Trainer hat die Qual der Wahl.

Die Form: Fabrizio Muzzicato ist zufrieden mit der Vorbereitung und der derzeitigen Form seiner Truppe. Der TBU hat sich in der Winterpause keine Aufbaugegner, sondern echte Sparringspartner vorgenommen, darunter drei Regionalligisten. „Wir haben die letzten Tests zwar nicht immer gewonnen, aber es waren auch hochklassige Gegner“, weiß Muzzicato die Niederlagen gegen Rehden, Drochtersen/Assel und VfL Oldenburg einzuschätzen.

Die Spieler: Zudem ist er auch mit den meisten seiner Spieler zufrieden. Die meisten sind jedoch nicht alle. „Man wünscht sich ja, dass alle ihr Potenzial ausnutzen. Bei dem ein oder anderen ist noch mehr möglich.“ Das gilt unter anderem für Justin Gericke und Daniel Throl. Beide hätten noch mit der Umstellung von ihren tieferen Ligen zur Oberliga zu kämpfen. Für beide stehen die Chancen auf die erste Elf gegen Spelle eher schlecht. Doch insbesondere bei Daniel Throl ist sich Muzzicato sicher, dass er den Sprung schaffen kann. „Er hat überragende Fähigkeiten und das gewisse etwas. Er wird noch wichtige Spiele für uns machen.“

Throl hat zudem auf der offensiven Außenposition einen neuen Kontrahenten bekommen: Ricardo Marafona da Costa. Der 19-Jährige kam in der Hinrunde zumeist in der Zentrale zum Einsatz und wusste dort oftmals zu überzeugen. Doch im defensiven Mittelfeld hat sich nun ein Neuer breit gemacht. Rilind Neziri kam in der Winterpause vom BSV Rehden und hat gleich Eindruck beim Coach hinterlassen. „Man merkt, dass er von einem Regionalligisten kommt. Er vereint sehr viele Komponenten.“ Sehr viel ist eh das Stichwort für das Uphuser Mittelfeld. Mit Ole Laabs, Sebastian Kurkiewicz, Philipp-Bruno Rockahr, Max Falldorf und Kevin Artmann melden noch fünf weitere Spieler Anspruch auf einen Platz in der ersten Elf. Zumindest Rockahr fällt für die erste Partie aus den Überlegungen Muzzicatos raus. Rockahr muss wie auch Außenverteidiger Sebastian Kmiec aufgrund einer Geld-Rot-Sperre aussetzen.

Bei Kevin Artmann ist eine Einsatzmöglichkeit auch immer eine Frage des Fitnesszustandes. Darauf antwortete Fabrizio Muzzicato in alter Rocky-Balboa-Manier: „Gut, gut, gut. Er verfügt über eine Spielintelligenz, wie sie nur wenige auf diesem Level haben.“ Es dürfte dem Coach schwer fallen, den Strategen auf der Bank zu lassen. Doch das Spiel gegen Drochtersen am vergangenen Wochenende ist ein Fingerzeig darauf, wie die erste Elf gegen Spelle aussehen könnte. Und in dieser Aufstellung fehlte Kevin Artmann.

Im Sturm ist auf jeden Fall Nils Laabs gesetzt, im Tor Christian Ahlers-Ceglarek. Davor gilt das nach dem Wegfall von Frithjof Rathjen (Kreuzbandanriss) vor allem für Dennis Janssen. Neben ihm haben vor allem Kerem Sahan, Viktor Pekrul und Sebastian Kmiec die besten Karten. Da Kmiec jedoch im ersten Spiel gesperrt ist, wird wohl Burak Yigit an seine Stelle rücken. Aber auch der 20-jährige Eugen Uschpol und Janssens Namensvetter Lars – kam im Winter von Hagen/Uthlede, fehlte aber zuletzt krankheitsbedingt – lauern auf ihre Chance.

Keine leichte Aufgabe für Fabrizio Muzzicato, sich bei all den Optionen zu entscheiden. „Es wird für jeden der Moment kommen, manche müssen auf ihre Chance warten. Ich muss eine erste Elf aufstellen, auch wenn ich eigentlich 13, 14 oder 17 Spieler aufstellen könnte.“ Bis Sonntag nimmt der Coach noch jeden Eindruck mit, „denn mir gefällt es nicht, wenn sich einer zu sicher ist“.

Das System: Sicher ist sich der Coach selbst noch nicht, welches System er spielen lassen will. Das bewährte 4-4-2 aus der Hinrunde könnte auch schnell weichen. „Auf Dreierkette können wir immer umstellen. Daher werden wir auf eine Viererkette setzen. Was davor passiert, das ist noch in Arbeit“, lässt Muzzicato sich nicht komplett in die Karten schauen.

Der Gegner: Bleibt noch der wiedererstarkte SC Spelle-Venhaus, der in der Tabelle mit zwei Punkten zwei Plätze vor den Arenkampkickern steht. Mitverantwortlich für den Aufschwung des Vorjahresdritten nach dem verpatzen Saisonstart ist Top-Stürmer Sascha Wald. Auch der wuchtige Angreifer fließt in die Personalüberlegungen Muzzicatos mit ein. Sonntag wird es sich zeigen, wie sehr sich das Gesicht der ersten Uphuser Elf verändert hat.