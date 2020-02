Trainer Achim Hollerieth spielt mit dem TB Uphusen nach aktuellem Stand am Sonntag, jedoch nicht wie geplant zu Hause gegen den VfL Oldenburg. (Björn Hake)

Uphusen. Der Fußball-Oberligist TB Uphusen bestreitet an diesem Sonntag sein Nachholspiel gegen den SV Atlas Delmenhorst. Anpfiff im Düsternortstadion ist um 14 Uhr. Die kurzfristige Spielplanänderung wurde möglich, da sowohl die Partie des SV Atlas beim MTV Wolfenbüttel als auch die des TB Uphusen gegen den VfL Oldenburg wegen Unbespielbarkeit der Plätze am Donnerstag abgesagt wurde.

„Nach jetzigem Stand sieht es so aus, dass wir bei uns am Sonntag spielen können“, berichtete Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter der Delmenhorster, der sich mit Uphusen und der Staffelleitung der Oberliga Niedersachsen kurzfristig auf die neue Ansetzung der am vergangenen Sonntag ausgefallenen Partie einigen konnte.