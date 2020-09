Gleich dreimal durften die Spieler des TB Uphusen in der Partie beim Rotenburger SV jubeln. (Björn Hake)

Christian Ahlers-Ceglarek schaute immer wieder auf die Uhr. Die vierminütige Nachspielzeit wollte einfach kein Ende hinnehmen. Dann pfiff Schiedsrichter Jens Kampling die Partie zwischen dem Rotenburger SV und dem TB Uphusen ab. Ahlers-Ceglarek freute sich unbändig an der Seitenlinie, durfte er doch seinen ersten Sieg als TBU-Coach bejubeln. Die Arenkampkicker gewannen das Derby nach umkämpften 94 Minuten knapp mit 3:2 (1:1).

Ahlers-Ceglarek war dementsprechend glücklich. „Wir mussten an unsere Grenzen gehen, aber das ist in der Oberliga in jedem Spiel so. Gerade die ersten 20 Minuten in der ersten und der zweiten Halbzeit haben mir sehr, sehr gut gefallen. Das war ein Sieg des Willens“, lobte der Coach seine Mannschaft. Die Arenkampkicker setzten die Gastgeber mit frühem Pressung von Beginn an unter Druck. Gerade in den Zweikämpfen wollten die Uphuser direkt ein Zeichen setzen. Der engagierte Start sollte schnell belohnt werden. Nach einer Ecke klärten die Rotenburger den Ball nicht entscheidend. Boris Koweschnikow brachte den Ball von halbrechts erneut in den Strafraum, wo Kapitän Philipp-Bruno Rockahr mit einem strammen Schuss zum 1:0 traf (13.).

Rockahr schnürt den Doppelpack

Der TBU, der bis auf eine Änderung – Youness Buduar für Robert Littmann – mit der gleichen Elf agierte wie beim Heimspiel gegen Emden, ließ fortan den Ball laufen und hielt den Aufsteiger vom Tor weg. Doch wie aus dem Nichts trafen die Gastgeber zum Ausgleich. Nach einem Freistoß von Luca Althausen köpfte Christoph Drewes zum Ausgleich ein (20.). Die Gäste waren um eine schnelle Antwort bemüht. Ein indirekter Freistoß von Pedro Güthermann wurde jedoch geklärt (26.). Fünf Minuten später hätte Rotenburg das Spiel beinahe gedreht. Ein langer Ball von Drewes hebelte die TBU-Abwehr komplett aus, sodass der Ex-Uphuser Stefan Denker frei auf das Tor zulief. Doch sein Schuss wehrte Tariq Olatunji stark ab (31.).

In der zweiten Halbzeit brachte Ahlers-Ceglarek Abdullah Dogan für Miguel Mendoza, der fortan neben Koweschnikow im zentralen Mittelfeld auflief. Dafür rückte Bastian Helms nach rechts hinten. Wieder waren die Gäste von Beginn an wacher und belohnten sich in der 50. Minute. Nach einer starken Flanke von der linken Seite von Jarno Böntgen köpfte Rockahr zur erneuten Führung ein. Vorbereiter Böntgen durfte sich nach dem Schlusspfiff auch gleich ein Lob seines Trainers abholen. „Er macht das echt stark. Man muss bedenken, wo der Junge herkommt. Er ist immer da“, sah Ahlers-Ceglarek eine starke Leistung des Mittelfeldspielers. Böntgen war es auch, der sich fünf Minuten später auf der linken Seite gegen seinen Gegenspieler durchsetzte. Doch seine Hereingabe wehrte Rotenburgs Keeper Tom Knaak ab (55.).

Das Spiel wurde anschließend umkämpfter. Rotenburg war auf der Suche nach Lösungen, um die dicht gestaffelte Gästeabwehr zu knacken. Doch das gelang den Gastgebern nicht. Stattdessen stellte der eingewechselte Kai Schmidt kurz vor Schluss auf 3:1. Dem Tor vorausgegangen war allerdings ein klares Handspiel von Güthermann, das der Schiedsrichter übersah. Zuvor stellte er den bereits verwarnten Burak Yigit nicht vom Platz, sondern gab dem Abwehrspieler eine zweite Gelbe Karte. Durchatmen durfte der TBU trotz einer Zwei-Tore-Führung jedoch nicht. Luca Althausen verkürzte in der 89. Spielminute mit einem schönen Freistoßtreffer aus 20 Metern. Die Uphuser mussten also noch einmal zittern, brachten den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

Damit fuhren die Arenkampkicker die ersten drei Punkte in der Saison ein. „Die Balance zwischen Defensive und Offensive hat absolut gestimmt. So kann es jetzt weitergehen“, richtete Ahlers-Ceglarek bereits den Blick auf die nächsten Spiele. Rotenburgs Trainer Tim Ebersbach ärgerte sich nach dem Schlusspfiff. „Es war unnötig. Ein Punkt wäre mindestens gerecht gewesen. Wir haben nach dem 1:2 zu lange gebraucht, um uns zu schütteln“, haderte der Coach der Gastgeber.