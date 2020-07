Jarno Böntgen schließt sich dem TB Uphusen an. (Guido Specht)

Beim TB Uphusen geht die Verjüngungskur weiter. Florian Warmer, Sportlicher Leiter des Fußball-Oberligisten, präsentierte nun den nächsten Neuzugang. Demnach haben sich die Uphuser die Dienste von Jarno Böntgen gesichert. Der 18-jährige Mittelfeldspieler kommt vom SC Borgfeld an den Arenkamp.

Obwohl Böntgen noch ein sehr junger Fußballer ist, hat er im Herrenbereich schon einige Erfahrungen gesammelt. In der vergangenen Saison kam er bei den Borgfeldern in der Bremen-Liga 17-mal zum Einsatz. In diesen Partien gelangen ihm zwei Treffer. „Jarno hat zudem bei uns im Training überzeugt. Er soll bei uns seine Chance bekommen und diese auch nutzen. Wir sind gespannt, wie er sich entwickelt“, sagte Warmer im Gespräch mit unserer Zeitung. Darüber hinaus habe der Mittelfeldspieler von der guten Jugendarbeit des SC Borgfeld profitiert, meinte der Sportliche Leiter des TB Uphusen. Zudem spielte Böntgen im Nachwuchsbereich bereits höherklassig. Sowohl mit Borgfeld als auch mit dem SV Werder Bremen trat er in verschiedenen Altersklassen in der Regionalliga an.

Ein Torwart fehlt noch

Die Kaderplanung des TBU ist nun weitestgehend abgeschlossen. Eine Position ist jedoch noch vakant. Warmer ist noch auf der Suche nach einem zweiten Torhüter. Mit Tariq Olatunji steht TBU-Coach Christian Ahlers-Cegalrek aktuell nur ein etatmäßiger Keeper zur Verfügung. Florian Warmer ist aber zuversichtlich, dass die Lücke schon bald geschlossen wird: „Wir haben momentan ein paar Gäste im Training.“