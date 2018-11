Führung erzielt und vom Platz geflogen: Im Endeffekt war es für Mert Bicacki, wie auch für seine Nebenmänner vom TB Uphusen ein Abend zum Vergessen. (Björn Hake)

Hagen im Bremischen. Nachlegen – so hatte das Zauberwort des TB Uphusen bezüglich der Fußball-Oberliga-Partie beim FC Hagen/Uthlede gelautet. Doch erneut wurde aus der Bestätigung einer zuvor starken Darbietung nichts. Aufgrund einer schwachen Leistung verloren die Arenkampkicker schlussendlich nicht unverdient beim FC Hagen/Uthlede mit 1:2 (1:1). Dabei war alles angerichtet für den zweiten Sieg in Folge: Flutlichtspiel vor knapp 450 Zuschauern, selbst zuletzt den höchsten Saisonsieg (4:1 gegen Cloppenburg) eingefahren und ein Gegner, der in seiner ersten kleinen Krise steckte (vier Spiele ohne Sieg). Und dann folgte auch noch die Szene in der 30. Spielminute. Einen langen Ball nach vorne leitete Sebastian Kurkiewicz mustergültig per Kopf weiter zu Mert Bicakci. Dieser gewann den folgenden Pressschlag gegen seinen Widersacher und tunnelte den herauseilenden FC-Keeper Yannick Becker zum 1:0. Das von TBU-Coach Fabrizio Muzzicato so oft erhoffte Führungstor, dass der Psyche Stabilität verleihen soll, war gefallen.

Nicht der Schnellste der Welt

Doch es folgte schnell das große Aber. Kurz nach Wiederanpfiff schickte Hagen seinen Top-Stürmer Justin Dähnenkamp per langem Ball in das Laufduell mit Kerem Sahan auf der Außenbahn. Der Uphuser Verteidiger verpasste es, Dähnenkamp zuvor vom Ball zu trennen und nahm dann die Hände zu Hilfe. Das Problem: Mittlerweile waren beide an der Torauslinie im Sechzehner angelangt. Die logische Konsequenz: Elfmeter. Der gefoulte trat selbst an und erzielte seinen zehnten Saisontreffer – 1:1 (32.). „Das war natürlich sein sensationeller Moment, so kamen meine Spieler gar nicht erst ins Nachdenken“, kommentierte FC-Coach Carsten Werde. „Das ist tödlich, den Gegner so zurück ins Spiel zu bringen. Das Problem ist, dass er denkt, er sei der schnellste Mensch der Welt“, ärgerte sich Muzzicato entsprechend über den prompten Ausgleich.Denn dieser veränderte das gesamte Spiel. Zuvor waren beiden Kontrahenten auf Augenhöhe, Hagen spielte destruktiven Fußball und Uphusen mühte sich vergebens, gefährliche Offensivaktionen zu kreieren.

„Wir haben Uphusen ihrer größten Stärke beraubt, der Spielstärke“, freute sich Werde. Chancen waren demnach auf beiden Seiten Mangelware. Einzig ein Schuss von Hagens Meiko Gagelmann nach Fehler Sahan (10.) und eine durch den Fünfer rauschende TBU-Ecke (14.) durften als Tormöglichkeiten notiert werden. Den Gästen fehlte es an Präsenz im Mittelfeld, die weder Ricardo Marafona da Costa, noch Dennis Janssen oder Ole Laabs ausstrahlte. Die kleinliche Linie des Schiedsrichters tat ihr übriges zu einem Spiel auf schwachem Oberliga-Niveau.

Auch die Hereinnahme von Kevin Artmann, der für Marafona da Costa zur zweiten Halbzeit kam, brachte keine Besserung. Hingegen zeigte die Leistungskurve des TBU weiter nach unten. Alle elf Mann von Fabrizio Muzzicato ließen immer mehr nach. So wurde die erste Chance aufseiten der Gastgeber notiert, nachdem Keeper Christian Ahlers-Ceglarek eine Ecke zu kurz weggefaustet hatte. Hagens Kapitän Marlo Burdorf zielte jedoch zu hoch (68.). Es folgte die zweite spielentscheidende Szene. Mert Bicacki handelte sich die Rote Karte wegen eines Fouls der Kategorie „übermäßige Härte“ ein (72.). Etwas überzogen, da Bicacki zwar hochspringt, den Fuß zur Hilfe nimmt und damit einen Hagener trifft, doch der Uphuser hatte ausschließlich den Ball im Blick. Eine Szene, bei der Gelb wohl genügt hätte. Zuvor waren die Platzherren schon am Drücker, in Überzahl steigerte sich der Druck dann nochmals. Doch Chancen wurden weiterhin keine verbucht.

Doch es folgte die 82. Minute: Der kurz zuvor eingewechselte Tjark Seidenberg markiert das umjubelte 2:1 für Hagen/Uthlede. Der TBU um Routinier Viktor Pekrul übte bei der Vorarbeit zu wenig Druck auf der rechten Abwehrseite aus. Es folgten diverse lange Bälle der in Weiß aufgelaufenen Arenkampkicker, die aber allesamt postwendend von der hochgewachsenen Hagener Verteidigung zurückbefördert wurden. Direkt nachdem Christoph Müller die Entscheidung auf den Kopf hatte (86.), bot sich doch noch Sebastian Kmiec die Chance zum 2:2. Doch sein Schuss geriet zu schwach.

Abpfiff und somit Zeit zur Analyse. „Warum schaffen wir es nicht, drei Tage nach einer guten Leistung, diese nochmals abzurufen“, fragte sich Muzzicato, der einen trägen Auftritt seiner Mannen beobachtet hatte. Auf diese Frage hatte auch Christian Ahlers-Ceglarek keine Antwort: „Ich kann es nicht erklären. Es war auf diesem Platz etwas anderes gefragt, als Fußball spielen. Doch das haben wir nicht gezeigt.“ Somit bleibt der TBU konstant inkonstant.