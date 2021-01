Kai Schmidt (links) trägt nicht mehr das Trikot des TB Uphusen, wenn die Fußballer zurück auf den Rasen dürfen. (Björn Hake)

Kai Schmidt verlässt den TB Uphusen und schließt sich dem ATSV Sebaldsbrück an. Das gab am Mittwoch Florian Warmer, Sportlicher Leiter des Fußball-Oberligisten, bekannt. Kai Schmidt müsse aus beruflichen Gründen kürzer treten und könne nicht mehr den zeitlichen Aufwand betreiben, um im niedersächsischen Oberhaus spielen zu können. „Ihn abzugeben ist auch menschlich ein sehr großer Verlust“, sagte Warmer. „Sportlich gesehen bin ich der Überzeugung, dass er uns geholfen hätte, wenn er regelmäßiger trainieren könnte.“

Kai Schmidt hatte sich in der Winterpause der Saison 2019/2020 ein zweites Mal dem TBU angeschlossen, nachdem er bereits in der zweiten Hälfte der Spielzeit 2015/2016 zum Kader der Arenkampkicker gehört hatte. In dieser, aktuell unterbrochenen Saison, kam er im Team von TBU-Trainer Christian Ahlers-Ceglarek viermal zum Einsatz und erziele dabei einen Treffer – im Derby gegen den Rotenburger SV. Zudem schoss er in der Kreisliga in drei Begegnungen drei Tore für die zweite Mannschaft des TB Uphusen.