Kai Schmidt vertrat den TB Uphusen in der virtuellen Oberliga als Teamkapitän. (Jonas Kako)

Bereits vor dem abschließenden Wochenende der eFootball-Oberliga-Niedersachsenmeisterschaft hatte Kai Schmidt sehr viel Selbstironie bewiesen. „Ich hatte mich nicht so schlecht eingeschätzt, aber scheinbar bin ich bei FIFA doch eine Graupe“, sagte der eFootball-Kapitän des TB Uphusen ob seiner Platzierung, die er mit seinen Mitspielern Marvin Katz und Benjamin Glade vor den beiden finalen Spielen eingenommen hatte. In der virtuellen Oberliga, an der 17 Teams teilnahmen, stand der TBU am Freitagabend auf dem 14. Platz. Und es sollte für Kai Schmidt und Co. in der Tabelle noch ein bisschen weiter nach unten gehen. Durch zwei Niederlagen rutschte der TB Uphusen auf den 16. und somit vorletzten Rang ab.

Zum Abschluss der ersten eFootball-Oberliga-Niedersachsenmeisterschaft setzte es eine 2:14-Niederlage gegen den MTV Wolfenbüttel sowie eine 4:13-Schlappe gegen BW Tündern. In den 16 Partien holte Kai Schmidt mit seinen Mitspielern zehn Punkte, sie erzielten 47 Tore und kassierten 142. Schlechter schnitten nur die Spieler des TuS Bersenbrück (vier Punkte, 52:125 Tore) ab. Kai Schmidt erklärte bereits vor dem Abschluss-Wochenende, dass er mit dem Abschneiden nicht zufrieden sei, aber der Spaß nun einmal im Vordergrund stehe. Darüber hinaus sei die Teilnahme während der pandemiebedingten Trainingspause eine schöne Abwechslung gewesen.

Den Titel sicherte sich der MTV Gifhorn. Das Team setzte sich knapp gegen den SV Atlas Delmenhorst durch. Der Meister sammelte insgesamt 42 Punkte, das SVA-Team einen Zähler weniger. „Mein Glückwunsch gilt natürlich den Spielern des MTV Gifhorn. Mein Dank gilt aber auch den übrigen 16 beteiligten Teams. Die eFootball-Oberliga hat eindrucksvoll unser Verbandsmotto belegt: Ein Ball verbindet auch in schwierigsten Zeiten, selbst wenn es nur am Bildschirm ist. In dieser schwierigen Zeit, in der der Spiel- und Trainingsbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt werden muss, konnte die niedersächsische Fußballfamilie ihren Zusammenhalt dokumentieren, und eFootball gab uns die Möglichkeit, wenigstens nicht ganz auf Fußball verzichten zu müssen“, sagte NFV-Präsident Günter Distelrath.