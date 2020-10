Uphusens Angreifer Pedro Güthermann (blaues Trikot) war in dem intensiven Spiel gegen Lohne in viele Zweikämpfe verwickelt. (Björn Hake)

Es war intensiv, chancenreich und bis zum Abpfiff spannend. Oder anders gesagt: Die Begegnung zwischen den Oberliga-Fußballern des TB Uphusen und des TuS BW Lohne hatte einen hohen Unterhaltungsfaktor. Nur auf eine Sache mussten die Zuschauer am Sonnabend verzichten – auf Tore. Zufrieden war Uphusens Trainer Christian Ahlers-Ceglarek aber mit dem torlosen Remis. „So ein gutes 0:0 habe ich schon lange nicht mehr gesehen“, sagte der Coach der Gastgeber.

Im Grunde war es ein rundum gelungener Tag für die Uphuser. Wenn da nicht eine Sache wäre. „Es ist schon schade, dass wir jetzt nicht weitermachen dürfen“, sagte Christian Ahlers-Ceglarek im Hinblick auf die am Montag beginnende Corona-Zwangspause, die der Bund dem Amateursport auferlegt hat.

Mindestens bis Ende November müssen die Uphuser nun pausieren. Ob es bereits im Dezember weitergeht, ist völlig offen. Während hinsichtlich der Saison-Fortsetzung absolute Unwissenheit herrscht, können die Arenkampkicker dennoch mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Zwar hatten am Sonnabend die Gäste aus dem Landkreis Vechta optisch ein leichtes Übergewicht, doch genauso gut hätten auch die Gastgeber das Spiel für sich entscheiden können.

Chancen hatten beide Teams zur Genüge: Lohne traf in Durchgang zweimal Aluminium. Gegen Ende der ersten Halbzeit waren die Uphuser am Drücker, verpassten bei einigen guten Möglichkeiten binnen weniger Augenblicke aber den Führungstreffer. Auch nach dem Seitenwechsel zeigten sich beide Trams engagiert, trafen aber eben nicht. Hinzu kamen dann noch knifflige Schiedsrichterentscheidungen: So forderten die Uphuser nach einer Stunde vehement einen Elfmeter, der ihnen aber verwehrt blieb. Faruk Celik kam im Strafraum zu Fall, die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. „Mehr Elfmeter geht eigentlich nicht“, beurteilte Ahlers-Ceglarek die Szene.

Insgesamt habe er das Gefühl gehabt, dass zu jedem Zeitpunkt auf beiden Seiten ein Tor hätte fallen können. Einen Treffer sollte es aber nicht geben. „Letzten Endes bin ich trotzdem zufrieden“, fasste der TBU-Trainer das letzte Spiel vor der Corona-Pause zusammen.