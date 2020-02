Erst der Wind und nun der Regen: Das nächste Spiel des TB Uphusen in der Fußball-Oberliga Niedersachsen wurde abgesagt. Am vergangenen Sonntag fand die Partie beim VfV Borussia 06 Hildesheim aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ nicht statt, nun führte der anhaltende Regen zur Absage der Heimpartie gegen den MTV Gifhorn, die am kommenden Sonntag stattfinden sollte. Der nächste Versuch steht am 23. Februar beim SV Atlas Delmenhorst auf dem Programm.

Auf die Absage in Hildesheim reagierte der TBU mit einem kurzfristigen Testspiel gegen den Bremenligisten FC Oberneuland. Der FCO siegte mit 4:1 (2:0). Die Tore schossen: Affamefuna-Michael Ifeadigo (1:0/34.), Timo Dressler (2:0/44.), Ramien Safi (2:1/57.) und Ebrima Jobe (3:1, 4:1/86., 87.).