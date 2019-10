TB Uphusen: Positiv wie negativ

Uphusens Sportlicher Leiter Florian Warmer (links) hat einen neuen Typ Trainer für den TBU gesucht und ihn mit Achim Hollerieth gefunden. (Björn Hake)

Achim Hollerieth sitzt am Sonntagnachmittag daheim in Buchholz und schaut sich im Internet die Partie der Fußball-Oberliga zwischen dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder und dem TB Uphusen an. Die Gäste vom TBU verlieren mit 1:2 (1:0). Im Anschluss macht sich der ehemalige Profi-Keeper – unter anderem FC St. Pauli, SV Waldhof Mannheim, KFC Uerdingen – auf den Weg zum Arenkamp. Dort wurde er nun als Nachfolger von Fabrizio Muzzicato als Chef-Trainer vorgestellt.

Demnach bestand der Sonntag für den TB Uphusen aus positiven wie negativen Dingen. Alles fing an mit der Fahrt nach Barsinghausen, wo die Partie gegen den Regionalliga-Absteiger Egestorf-Langreder anstand. Und gleich wurde es kurios: Uphusen hatte seine Trikots nicht mit dabei. Kurzum mussten die Arenkampkicker in den Auswärtstrikots der Gastgeber antreten. Zunächst dachte Interimstrainer Sven Apostel, dass diese sogar Glück bringen würden. Denn die Gäste stellten in Halbzeit eins die bessere Mannschaft. Uphusen stand kompakt, ließ entsprechend Egestorf-Langreder nicht zum Zug kommen und ging selbst in Führung. Erneut war dafür Aladji Barrie zuständig, der bereits beim 3:1-Sieg zuletzt gegen Hagen/Uthlede doppelt getroffen hatte. Barrie brachte den TBU in Minute 22 per Drehschuss in Front. Und die Apostel-Truppe machte genauso weiter. Einziges Manko: „Die Konter spielen wir teils nicht gut zu Ende“, monierte Apostel. Daher blieb es bei der knappen Führung zur Pause.

Und als der Gäste-Coach noch gar nicht wirklich wieder auf dem Platz war, da gab es plötzlich Foulelfmeter für Germania. Marvin Stieler ließ sich diese Chance nicht entgehen und stellte auf 1:1 (47.). Im Gegenzug hätte der TBU direkt wieder in Führung gehen können, doch nach Pass von Rilind Neziri beförderte Besir Rogaqi den Ball neben das Tor. Wenig später machte das auf der anderen Seite Germania in Person von Nico Berg besser. Nach Freistoß lag der Ball lange in der Luft, ehe ihn Berg einköpfen kann (54.). Ein bitterer Doppelschlag für den TBU, der nun umschalten und das Spiel machen musste. Das gelang jedoch nur bedingt, denn hochkarätige Chancen wurden nicht mehr kreiert. „Das ist keine Eiermannschaft, das hat deren Trend gezeigt. Aber am Ende bin ich dennoch enttäuscht“, zog Apostel ein Fazit.

Es war sein letztes als Chef-Coach des TB Uphusen, Apostel rückt wieder zurück ins zweite Glied als Co-Trainer. Nun ist es an Achim Hollerieth, den nun Tabellen-16. wieder in die Erfolgsspur zu führen. Im Kreis ist Hollerieth nicht sonderlich bekannt – trainierte zuletzt drei Teams in der Regionalliga Nordost. Und genau das wollte der TBU. „Wir wollten einen anderen Typ Trainer“, betonte der Sportliche Leiter Florian Warmer. Teammanager Thomas Krüger definierte das Ganze: „Zuletzt haben wir immer jungen Trainern aus der Region eine Chance gegeben. Der Hintergrund war, dass sie viele Kontakte hatten. Teils waren sie aber auch zu eng mit Spielern. Daher haben wir nun gesagt: Wir gehen komplett in die andere Richtung und holen jemanden, der hier ein unbeschriebenes Blatt ist. Einer, der rein nach Leistung und nicht nach Namen geht.“ Gefunden wurde dieser mithilfe von Bastian Fuhrken, Teammanager des SV Atlas Delmenhorst, der den Kontakt herstellte. Nach wenigen Gesprächen war für beide Parteien dann alles geklärt.

Großartig umkrempeln will der Neue den TBU erstmal nicht. „Gewisse Sachen stelle ich mir anders vor. Wenn alles super wäre, dann würde ich nicht hier sitzen. Aber von heute auf morgen alles umkrempeln, das ist schwierig. In der Wintervorbereitung will ich dann mehr meine eigenen Vorstellungen trainieren. Jetzt ist dafür die Zeit zu kurz.“ Und Hollerieth gewährte auch direkt einen Blick darauf, was dann im Winter auf die Arenkampkicker zukommen wird: „Ich lege viel Wert auf Ballbesitz und schnelles Spiel nach vorne. Du musst auch hinten kompakt stehen, aber als Trainer habe ich eine andere Denkweise, wie ich sie als Torhüter hatte.“ Was Achim Hollerieth aber vor allem von seinen Spieler fordert ist „bedingungslose Leidenschaft“. „In der Oberliga entscheiden oftmals Nuancen. Und wenn das der bedingungslose Fight, der letzte Ehrgeiz ist, dann muss diese Nuance immer auf unserer Seite liegen.“

Zudem macht der neue Coach direkt klar, dass Einzelgänger bei ihm schlechte Karten haben werden: „Wer nicht ins Teamgefüge passt, der hat es schwer. Ich habe die Einstellung, dass nicht die besten Einzelspieler entscheidend sind, sondern das Team muss funktionieren. Das steht an erster Stelle.“ In seiner Denkweise unterscheide er sich von seiner Zeit als Profi-Keeper, das gilt aber nicht für alle Bereiche. „Ich bin ein emotionaler Typ. Ich bin ein Teil der Mannschaft und lebe das Spiel mit.“