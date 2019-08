Sebastian Kmiec sah gegen Northeim Rot und muss nun passen. (Björn Hake)

Oberliga Niedersachsen: Gestartet sind sie beide mit einem Sieg und einer Niederlage. Jetzt treffen sie aufeinander – der TB Uphusen und der Heeslinger SC. Für den TBU ist das Duell mit dem Konkurrenten aus dem Landkreis Rotenburg das zweite von vier Heimspielen in Folge. Den Heimspielmarathon hatten die Uphuser am vergangenen Freitag gegen Eintracht Northeim eröffnet. Die Leistung gegen den amtierenden Vizemeister stimmte, das Resultat aber nicht: Mit 0:1 unterlag die Elf von Fabrizio Muzzicato. Es ist kaum verwunderlich, dass sich der Coach des TBU diesmal ein anderes, für sein Team besseres Resultat wünscht. „Gut gespielt haben wir zuletzt oft“, erinnert Muzzicato nicht nur an den guten Auftritt gegen Northeim, sondern auch an das Pokalspiel gegen Kickers Emden, das ebenfalls verloren gegangen war.

Problem war aber eben, dass der Ertrag ausblieb. „Die Niederlage gegen Northeim war schon bitter. Aber positiv ist, dass wir uns Chancen erarbeiten“, macht der TBU-Trainer deutlich, dass seine Elf alles andere als ungefährlich auftritt. „Aber natürlich haben wir noch Steigerungspotenzial. Sprich: Wir müssen Tore schießen.“

Im bislang letzten Aufeinandertreffen haben die Uphuser getroffen. Problem damals: Hinten lief bei der Muzzicato-Elf nichts zusammen, sie unterlag mit 1:4. Damals zeigten die Heeslinger, was der TBU-Trainer an dem kommenden Gegner besonders schätzt: „Die Spielweise von Heeslingen ist oft einfach. Dafür aber sehr effektiv. Sie wissen genau, wie man in dieser Liga spielen muss.“ Verzichten muss Muzzicato auf Sebastian Kmiec, der gegen Northeim die Rote Karte gesehen hat. Ursprünglich sollte das Spiel erst um 19 Uhr beginnen. Uphusens Sportlicher Leiter, Florian Warmer, teilte am Donnerstagvormittag mit, dass der Anpfiff der Partie nun eine halbe Stunde früher am Arenkamp ertönt.

Anpfiff: Freitag um 18.30 Uhr in Uphusen