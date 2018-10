Kevin Artmann (blaues Trikot) verlor mit dem TB Uphusen gegen den VfL Oythe. (Björn Hake)

Mit einem Heimsieg gegen den VfL Oythe hätte es für den TB Uphusen in der Tabelle der Fußball-Oberliga weit nach oben gehen können. Das Team von Coach Fabrizio Muzzicato hat den Sprung in die Spitzengruppe aber verpasst. Denn die Uphuser verloren gegen den Aufsteiger mit 0:1 (0:0) – und das auch vollkommen verdient. Die Gastgeber zeigten am Sonnabend einen ihrer schwächsten Auftritte der laufenden Saison. „Wir haben leider nicht ins Spiel gefunden“, sagte Muzzicato nach dem dem Abpfiff. Die Enttäuschung war ihm dabei deutlich anzusehen.

Dabei begannen die Uphuser nicht schlecht: In der Anfangsphase machte die Elf des TBU Druck. Allerdings verpasste sie es auch, sich gefährliche Abschlüsse zu erarbeiten. Und nach rund zehn Minuten flachte die anfängliche Druckphase auch schon wieder ab. Zudem waren es die Gäste, die die ersten guten Chancen für den Führungstreffer hatten. Die beiden besten Möglichkeiten hatte VfL-Stürmer Philip Schönewolf. Beide Male schoss er das Spielgerät aber knapp am Tor der Gastgeber vorbei. Für den TBU hatte Dennis Janssen die Führung auf dem Kopf. Doch er zielte nicht genau genug: Gästekeeper Wilhelm Heise parierte ohne Probleme.

Das Tor des Tages fiel direkt nach dem Seitenwechsel. Im Mittelfeld verloren die Uphuser kurz die Ordnung. So kam Oythe schnell vors Tor. Schönewolf schloss den Angriff mit dem 0:1 (48.) ab. „Danach konnte es sich Oythe hinten gemütlich machen“, sagte Muzzicato. Seine Elf fand anschließend kein Mittel mehr, um den Ausgleich zu erzielen.