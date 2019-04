Achim. Mit dem dritten Sieg in Folge hat der TB Uphusen Vikings in der Regionalliga Nordwest seinen zweiten Platz im Klassement gefestigt. In ihrem elften Saisonspiel bezwangen die Floorballer des TBU in heimischer Halle den Tabellensechsten ATS Buntentor Knights souverän mit 12:6 (2:0/9:2). Das Ranking führt weiterhin Hannover Mustangs mit 13 Siegen in 13 Spielen an.

Zwei Tore und vier Strafen wurden im ersten Drittel der Partie auf dem Spielbogen notiert. Die Strafen wurden gerecht aufgeteilt, die Tore erzielte jedoch ausschließlich Uphusens Jonas Helfer. Im zweiten Spielabschnitt führten die Gastgeber dann bereits die Vorentscheidung herbei. Während Buntentor lediglich zwei Treffer markierte, zeigten sich die Vikings siebenmal im Torabschluss erfolgreich und stellten auf 9:2. Im finalen Drittel konnten sie sich dann problemlos ein 3:4 erlauben, nachdem sie schnell auf 12:3 gestellt hatten.

TB Uphusen Vikings: Forke, Müller - J. Helfer (3 Tore), Staiger (3), D. Helfer (3), S. Richter (1), Syeren (1), Henckel (1), Burkhardt, T. Richter.