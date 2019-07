Will unter anderem den Schiedsrichtern gegenüber anders auftreten: Uphusens Coach Fabrizio Muzzicato. (Björn Hake)

Aus Fehlern lernt man bekanntlich. Genau das will der TB Uphusen. Er will zeigen, dass er aus der vergangenen Zitter-Saison in der Fußball-Oberliga Niedersachsen seine Lehren gezogen hat.

Die Antwort der Verantwortlichen: kein Rundumschlag, lediglich ein etwas anderer Weg. Am Trainer Fabrizio Muzzicato wurde festgehalten, wie an einem Großteil des Kaders. Lediglich punktuell wurden Veränderungen vorgenommen, manche gewollt, manche ungewollt. Anführer, die nicht anführten: Das war eines der Probleme der Spielzeit 2018/2019. Nun sind Spieler wie Nils Laabs, Kevin Artmann und Dennis Janssen nicht mehr mit von der Partie. Nun sollen anderen die Verantwortung übernehmen.

Das betrifft insbesondere Rilind Neziri. Der zunächst wechselwillige 24-Jährige will laut Muzzicato seine Dienste nun vollends dem TBU zur Verfügung stellen. Und die ersten Eindrücke stimmen. Neziri ist der Motor im Mittelfeld, Zerstörer und Initiator zugleich. „Er lebt Fußball, er geht voran, er gibt richtig Gas. Er ist ein ganz wichtiger Stützpfeiler dieser Mannschaft“, betont sein Coach. Das zeigt auch die interne Beförderung zum Vize-Kapitän. Neziri sei ein Fixpunkt für die jüngeren Spieler, sagt Muzzicato. Einer, der selbst noch jung ist, aber bereits mit seiner Leistung als Vorbild dient.

Das gilt neben Viktor Pekrul, der mit seinen 36 Jahren noch immer zu den fittesten Spielern gehört, auch für den neuen Mittelfeldstrategen: Marius Winkelmann. Mit ihm haben die Uphuser die passende Komponente zu Neziri gefunden. In puncto Laufbereitschaft und Spielintelligenz ist der TBU damit in der Zentrale bestens aufgestellt. Das gilt eigentlich auch für die Defensive, wenn da nicht das Problem mit Frithjof Rathjen wäre. Bereits in der Vorsaison musste der Abwehrchef oftmals aufgrund seiner Trainertätigkeit in Werders Jugend passen. Das wird in Zukunft ebenso sein. Die Lehre daraus wurde gezogen, doch nicht behoben. Man sei weiterhin auf der Suche nach einem Innenverteidiger.

In der Offensive sieht Muzzicato seine Truppe hingegen gut aufgestellt, die letzte Lücke sei mit der Verpflichtung von Aladji Barrie geschlossen. Zudem sorgen Ramien Safi und Elmehdi Faouzi im offensiven Bereich für viel Freude beim Coach. Zwar habe er nicht drei Spieler, die für je zehn Saisontore garantieren, „aber die Rechnung mit Kompaktheit plus Stabilität ist eh wichtiger“.

Stabilität ist besonders im Tor wichtig, wo es bei der alten Hierarchie bleibt: Marvin Ekuase muss sich hinter Christian Ahlers-Ceglarek anstellen. Damit gibt Muzzicato einer arrivierten Kraft den Vorzug, obwohl Ceglarek einen Großteil der Vorbereitung verpasste. Genau das ist eigentlich Muzzicatos Lehre aus der Vorsaison. Zu oft habe er den gestandenen Akteuren erneute Chancen gegeben, um zu überzeugen. Zu oft wurde er dabei enttäuscht. „Aber ich kann mich davon nicht frei machen, dass Fußball ein Ergebnissport ist. Und Marvin konnte seine Chance in der Vorbereitung nicht so nutzen.“

Muzzicatos eigene Vorgabe steht eh in Gefahr angesichts des schmalen Kaders mit 20 Spielern. „Ich werde nicht auf Dauer einen Spieler vier Wochen draußen lassen können. Aber ich habe genug Optionen, um mal ein Zeichen zu setzen“, versichert der Coach. Zudem sei er zufrieden mit dem Spielermaterial und es nütze nichts, den Kader unnötig vollzupacken. „Wir könnten mehr verpflichten, ich bekomme jeden Tag Anrufe. Aber ich brauche nicht jemanden holen, der dann eh kaum spielen wird. Wir haben so oder so einen guten Konkurrenzkampf.“

Jedoch führte der kleine Kader zu einer schwierigen Vorbereitung. Daher schmeckt Muzzicato das Zeitmanagement einiger Spieler weniger. „In gewissen Sachen bin ich enttäuscht. Manche gehen in einer Art mit der Vorbereitung um – das ist nicht die Liga dafür. Muss man den Urlaub genau in dieser Zeit planen?“ Zudem kritisiert er das hohe Niveau der Testspielgegner. „Vielleicht hat die Gegnerauswahl nicht geholfen. Die hohen Niederlagen haben schon an der Überzeugung gekratzt.“

Die generelle Überzeugung sei aber da, auch die, aus den vergangenen Fehlern gelernt zu haben. Dazu gehöre auch das Auftreten gegenüber den Schiedsrichtern. Das betrifft insbesondere Kapitän Ole Laabs, der sich einige Gelbe Karten wegen Meckerns einhandelte. „Ich kann Ole verstehen, auf dem Platz ist es emotional und es war eine stressige Saison. Aber es hilft uns einfach nicht. Wir haben bei den Schiedsrichtern einen schlechten Ruf. Da müssen wir ein anderes Bild abgeben. Das gilt auch für mich selbst.“

Ob die Antworten auf die begangenen Fehler auch allesamt die richtigen sind, das wird sich zeigen. „Wir haben jetzt einen Tick mehr Jungs, die Träume im Fußball haben, die noch mehr dafür leben. Das merkt man bereits. Ob die dann auch besser performen, das müssen wir sehen. Was das Bessere ist? Da gibt es nicht die eine Wahrheit.“

Die Wahrheit sei es aber, dass nicht alle Fehler immer ausgemerzt werden können. „Wären alle Spieler perfekt, dann würden sie nicht in der Oberliga spielen.“