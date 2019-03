Hannover. 29:8. Mit diesem Ergebnis haben die TB Uphusen Vikings ihren Gegner Hannover 96 III in der Floorball-Regionalliga Nordwest abgefertigt. Das Ergebnis ist ein deutliches, doch es geht noch besser, wie die Uphuser im Hinspiel unter Beweis gestellt hatten. Damals endete die Partie gar 29:2.

Nun folgte also die zweite Demontage der Hannoveraner. Nach vier torlosen Anfangsminuten eröffnete Uphusens Dennis Helfer das Schützenfest. Bereits nach dem ersten Drittel stand der Sieger fest – 8:2 für den TBU. Zudem bahnte sich ein ähnliches Ergebnis wie im Hinspiel an. Im zweiten Abschnitt ließen die Gäste jedoch drei weitere Gegentore zu, sodass es mit 19:5 in das Schlussdrittel ging. Überragende Torschützen an diesem Tag waren Dennis und Jonas Helfer, zusammen kamen sie auf 20 Treffer. Für beide Teams änderte sich nichts in der Tabelle, der TBU ist weiter Dritter, 96 weiter Schlusslicht.

TB Uphusen Vikings: Florian Forke – Dennis Helfer (12 Tore), Jonas Helfer (8), Sascha Richter (7), Thiemo Richter (2), Stefan Burkhardt.