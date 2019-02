Zugang: Youness Buduar. (Koch)

Achim. „Damit ist die Kaderplanung abgeschlossen“. Das betonte Florian Warmer am Montag, nachdem der Sportliche Leiter zuvor von zwei weiteren Personalien beim TB Uphusen berichtet hatte. Der Fußball-Oberligist begrüßt einen neuen Spieler und verabschiedet sich gleichzeitig von einem anderen.

Die eine Personalie betrifft Caner Sahan. Der bis dato dritte Keeper der Arenkampkicker verlässt den TBU und schließt sich dem Brinkumer SV an. Beim Bremen-Ligisten absolvierte Sahan am Sonntag auch gleich den ersten Test (4:3-Sieg gegen den SV Hemelingen). Bei der zweiten Personalie handelt es sich um Youness Buduar. In der Winterpause hielt sich der zuletzt vereinslose Rechtsaußen bei der Truppe von Fabrizio Muzzicato fit. Zuvor spielte Buduar eine halbe Saison für den BSC Hastedt. Davor stand er in Diensten des Bremer SV und BSV Rehden. Buduar nimmt vorerst in Uphusen die Rolle als Back-up-Spieler ein, wie Florian Warmer mitteilte.