Übte Kritik an der Offensive, der Defensive und sich selbst: TBU-Coach Fabrizio Muzzicato. (Björn Hake)

Und da ist die gute Laune des TB Uphusen schon wieder dahin. Nach zuletzt vier Punkten aus zwei Partien setzte es am Sonnabend beim TuS Bersenbrück eine 0:3 (0:1)-Niederlage. Damit treten die Arenkampkicker in der Fußball-Oberliga Niedersachsen auf der Stelle und stehen nur knapp vor den Abstiegsrängen.

0:3 hört sich deutlich an, doch in puncto Chancen sei der Endstand laut TBU-Coach Fabrizio Muzzicato 5:5 gewesen. „Bersenbrück war brutal effektiv und wir haben aus unseren Chancen nichts gemacht. Es ist bitter, aber am Ende ist eine Niederlage eine Niederlage“, betonte Muzzicato. Es wird auf ewig dabei bleiben: Das Team, das die Tore schießt, wird am Ende auch gewinnen. Und in diesem Punkt war der gastgebende Tabellendritte deutlich besser. Der TBU verbuchte in Person von Daniel Throl zwar die erste Gelegenheit, der erste Treffer fiel aber auf der Gegenseite. Abschlag Uphusen, Ballgewinn, durchgesteckt, Torwart umkurvt und schon führte der TuS durch Moritz Waldow mit 1:0 (22.). „Das war ein zu einfaches Tor“, bemängelte Muzzicato.

Dieser Gegentreffer war ein Indiz dafür, dass die Hinterreihe der Gäste keine eingespielte war. Auf gleich vier Defensivakteure – Viktor Pekrul, Ole Laabs (beide fünfte Gelbe), Dennis Janssen (privat verhindert), Youness Buduar (muskuläre Probleme) – musste der Coach verzichten und baute daher die zuletzt erfolgreiche Fünfer- zu einer Viererkette um. „Durch die Umstellung hatten wir nicht die Stabilität wie zuletzt. Vielleicht hätte ich bei der Fünferkette bleiben sollen, egal, welche Spieler ich dafür hatte“, übte der Coach auch Selbstkritik. Zur Verfügung standen jedoch mehr Offensiv- als Defensivkräfte, daher der Wechsel zum 4:2:3:1-System. Doch das sollte lange Zeit keine Durchschlagskraft produzieren.

Dritter parierter Elfer im dritten Spiel

Gefährlich wurde es hingegen wieder vor dem TBU-Tor. Nach bereits bekanntem Bersenbrücker Angriffsmuster – Diagonalball von links auf rechts – wehrte Sebastian Kmiec eine Flanke mit den Händen ab. Die Konsequenz: Elfmeter. Doch der TBU hat derzeit einen echten Killer in dieser Disziplin im Kasten. Christian Ahlers-Ceglarek parierte seinen dritten Strafstoß im dritten Spiel (43.). Das sollte doch für Antrieb sorgen – Pustekuchen. Bersenbrück war weiterhin zwingender und nutzte die nächste Chance zum 2:0. Marlik Urner nickte am zweiten Pfosten ein, nachdem Kerem Sahan zuvor das Laufduell mit dem Flankengeber verloren hatte.

Nun kam die Zeit des TBU. Die Gäste übernahmen die Initiative, während Bersenbrück bereits auf Rückzug schaltete. Daraus resultierten beste Chancen, doch sowohl Nils Laabs aus drei Metern als auch Philipp-Bruno Rockahr beim alleinigen Lauf aufs Tor vergaben. Zudem wurde dem TBU laut Muzzicato nach Foul an Mert Bicakci ein Elfmeter verwehrt. So kam es in Minute 82 nach Ecke und Kopfball von Max Tolischus zur endgültigen Entscheidung.