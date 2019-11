Der Herren 60-Mannschaft des TC Oyten ist in der Oberliga einfach kein Spielgewinn vergönnt. Auch das Heimspiel gegen den Auricher TC endete mit einer 0:6-Niederlage, obwohl die TCO-Akteure in einigen Duellen nah am Sieg waren. „Es soll wohl einfach nicht sein. Aber selbst die Gäste aus Aurich haben bestätigt, dass auch ein 2:2 nach den Einzeln völlig in Ordnung gewesen wäre„, haderte Oytens Mannschaftsführer Hartmut Schmidt-Klute. Der Kapitän selbst war auf einem guten Wege, kämpfte in seinem Match aber mit einigen Schwankungen. Trotz einer klaren 5:1-Führung musste er noch in den Tiebreak, den er auch mit einer 6:0-Führung im Rücken fast noch verspielte. Im zweiten Satz ähnelte sich das Geschehen, als Schmidt-Klute bei einer 2:1- und 40:0-Führung das Spiel noch abgab und anschließend völlig den Faden verlor. „Ich kann es mir selbst nicht erklären, was dann los war. Am Ende habe ich völlig verdient verloren“, sagte Schmidt-Klute.

Während Jens Eichhorn trotz ansprechender Leistung chancenlos unterlag, waren die Niederlagen von Rainer Bahrenburg und Herbert Martens deutlich knapper. „Beide muss man ausdrücklich loben. Sie haben super gekämpft und sowohl im Einzel als auch zusammen im Doppel eine tolle Leistung gezeigt", sagte Hartmut Schmidt-Klute. Doch wie so oft in dieser Saison hatte am Ende immer der jeweilige Gegner das bessere Ende für sich. Für den TC Oyten bleibt dennoch die Hoffnung, dass es in den abschließenden Punktspielen beim Helmstedter TV sowie in eigener Halle gegen den TV Springe noch zu dem einen oder anderen Punktgewinn reichen wird.