Einen im Vorfeld kaum für möglich gehaltenen Punktgewinn haben die Herren 70 des TC Oyten im Auftaktspiel der Oberliga eingefahren. Vom Auswärtsspiel beim TSV Schwarz-Weiß Hannover kehrte das Team um Kapitän Detlef Itzen mit einem verdienten 3:3 zurück. „Wir haben uns selbst total überrascht. Vorher sind wir eher von einer klaren Niederlage ausgegangen, da die Oberliga für uns ja absolutes Neuland ist“, berichtete ein stolzer Mannschaftsführer Detlef Itzen, der selbst im Spitzeneinzel jedoch tatsächlich chancenlos war: „Das kann ich jedoch sehr gut akzeptieren, da mein Gegner wirklich toll gespielt hat. Aber meine Mitspieler haben meine Niederlage ja umgehend wettgemacht.“ Er verfolgte die Spieler seiner Teamkollegen, die an Spannung kaum zu überbieten waren. So kam der an Position vier spielende Heinz Kirchner zu einem 7:5, 7:5-Erfolg.

Noch dramatischer wurde es in den Duellen von Christopher Köster und Klaus Kahrs. Beide schenkten sich mit ihren Kontrahenten nichts. Die TCO-Akteure behielten jedoch in ihren von einigen Unterbrechungen geprägten Partien die Nerven und setzen sich jeweils im Matchtiebreak des dritten Satzes durch. Mit einer 3:1-Führung im Rücken ging es in die Doppel, in denen die Gäste dann jedoch die Überlegenheit der Hannoveraner anerkennen mussten. Sowohl die Paarung Detlef Itzen/Hubertus Stobbe als auch Karl-Christian Oelker/Heinz Kirchner unterlagen klar in zwei Sätzen. „Doch wir sind keinesfalls enttäuscht, denn in den Doppeln waren die Gegner einfach eingespielter und besser. In den Einzeln konnten wir es noch besser kompensieren. Insgesamt war es ein tolles Punktspiel, das trotz des Wetters – teilweise haben wir im Regen weitergespielt – unheimlich viel Spaß gemacht. Viel besser hätte der Start für uns nicht verlaufen können“, freute sich Detlef Itzen.

Weitere Informationen

Oberliga Herren 70

TSV Schwarz-Weiß Hannover - TC Oyten 3:3

Mehlhase - Itzen 6:1, 6:2; Rommel - Köster 7:5, 4:6, 6:10; Sendler - Kahrs 5:7, 6:4, 8:10; Nussbaum - Kirchner 5:7, 5:7; Mehlhase/Kuckenburg - Itzen/Stobbe 6:1, 6:1; Rommel/Sendler - Oelker/Kirchner 6:3, 6:0 FK