Belegt nach drei Turnieren mit Achim Highland Rang sieben: Denise Oetjen. (Berens)

Achim. Die gute Nachricht zuerst: Es ging alles ohne Zwischenfall über die Bühne. Die Rede ist von dem zweiten und dritten Turnier der Mounted-Games-Saison. Der Auftaktwettbewerb in Achim auf dem Hof des Reitvereins Achim-Sottrum wurde noch von einem tragischen Unfall überschattet. Zwei Pferde waren kollidiert, eines musste im Anschluss eingeschläfert werden (wir berichteten). Nun, eine Woche später, standen die beiden nächsten Turniere auf dem Programm, zunächst war erneut der RV Sottrum Gastgeber, beim zweiten Turnier der RVV Buchholz-Vaensen. Für die Lokalmatadoren verliefen beide Tage aus sportlicher Sicht nicht ganz so erfreulich wie Turnier Nummer eins.

Die sportliche Sicht des Teams Fischerhude Uvex war eine Woche zuvor komplett in den Hintergrund gerückt. Nach dem Unfall stellten es die Veranstalter den Mannschaften frei, ob sie noch weiter reiten wollten oder nicht. Fischerhude Uvex entscheid sich für die zweite Möglichkeit. „Wir haben zum einen aus Respekt vor der Reiterin des toten Pferdes aufgehört. Zum anderen vergeht einem dadurch die Lust. Das ist unser Hobby, es soll uns ein gutes Gefühl bescheren, doch das tat es an diesem Tag nicht mehr“, begründete Theresa Birreck von Fischerhude Uvex. Alle Teams, die daraufhin zurückzogen, erhielten die Mindestpunktzahl für das Erreichen der jeweiligen Finals.

Nun traten die Fischerhuder wieder an, aber nur beim dritten Turnier. Am Tag zuvor hatten sie nicht genügend Athleten zusammenbekommen. Nach einem guten ersten Lauf lag Uvex noch auf A-Final-Kurs, durch viele unnötige Fehler im zweiten fanden sie sich jedoch im B-Finale wieder, das wiederum souverän gewonnen wurde. Jeweils ins A-Finale schaffte es erneut das Team Achim Roflexs, verlor durch die Plätze drei und vier aber Rang eins an Lindau-Gettorf II (69 Punkte) und steht punktgleich mit Lindau-Gettorf I (beide 67) an zweiter Stelle.