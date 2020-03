Das Team Ars Nova ist auch in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein Zweiter geworden. (Angelina Thranow)

Das Team Ars Nova hat seine Reise durch die Regionalliga Latein erfolgreich beendet. Auch am fünften und zugleich finalen Wettkampftag in Kiel überzeugten die Formationstänzer. Das Team hat seinen zweiten Rang verteidigt. Durch den Gewinn der Vizemeisterschaft habe das Team zudem die Rückkehr in die 2. Bundesliga geschafft, teilte der Verein aus der Reiterstadt mit.

Zum Saisonfinale der Regionalliga Nord Latein, das noch vor der Absagenflut von Sportveranstaltungen aufgrund der Coronakrise ausgetragen worden war, hatte das Latin Team Kiel ins Bildungszentrum Mettenhof geladen. Bereits in der Vorrunde präsentierte sich die Mannschaft aus Verden souverän und geschlossen. Sie zog mit ihrer guten Leistung sicher in das große Finale ein. Hier steigerten sich die Tänzer um Kapitän Fabian Geukens noch einmal deutlich und ertanzten sich sicher den zweiten Platz.

„Für mich war schon am Anfang der Saison klar, dass es eine besondere und aufregende Saison wird. Nach der Neuordnung der Ligen im letzten Jahr fühlte es sich so an, als wenn wir zwei Ligen abgestiegen wären", sagte Tänzerin Vivian Böwing. Das Konzept "Survivor" war ein besonderes, da ist sich das gesamte Team einig. „Wir wollten etwas Neues machen, das zeigt, dass wir uns weiterentwickelt haben. Schon nach der Generalprobe haben uns viele gesagt, dass ihnen das Konzept gut gefällt und es etwas anderes ist als das ,alte Ars Nova′“, ergänzte sie.

Arbeit zahlt sich aus

Trainerin Imke Teuchert zog ein positives Fazit: „Es war eine tolle Saison für das A-Team, die intensive Vorbereitung und auch die viele Arbeit, die im Vorfeld in die Erstellung der Musik geflossen ist, haben sich definitiv ausgezahlt. Der direkte Wiederaufstieg war für uns keine Selbstverständlichkeit, umso größer ist die Freude, dass wir das gemeinsam geschafft haben.“ Stolz ergänzte sie: „Auch unser Nachwuchsteam ist auf einem sehr guten Weg und tanzt aktuell, ebenfalls als Ligazweiter, in Richtung Aufstieg. Das ist eine großartige Ausgangslage für das nächste Jahr.“

Im Hinblick auf die kommende Saison würde sich der Verein auch über neue Tänzer und Tänzerinnen freuen. Ars Nova-Pressewartin Madlen Kasten: „Wir freuen uns schon seit einigen Jahren darüber, dass wir eine hohe Beständigkeit innerhalb der Teams haben. Und auch dieses Mal sind es nur wenige unserer Tänzer und Tänzerinnen, die im nächsten Jahr nicht mehr Teil unserer Formationsteams sein werden. Nichtsdestotrotz sind auch wir, wie jeder Sportverein sicherlich, immer bemüht, Nachwuchs zu fördern und neue Mitglieder für den Tanzsport zu begeistern. Jeder ist willkommen, einfach vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall.“