Pia Franke streift am Sonntag zum letzten Mal in dieser Saison das Trikot des TV Oyten über. (Björn Hake)

Oyten. Der Druck könnte nach Spieltag Nummer fünf für die Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten durchaus größer werden. Denn mit einer weiteren Niederlage droht dem Team von Coach Jörg Leyens sogar das Abrutschen in die Abstiegszone. Doch mit solch einem Szenario will sich der Trainer nicht beschäftigen. Er peilt im kommenden Heimspiel gegen die HSG Blomberg-Lippe II den zweiten Saisonsieg an. Angepfiffen wird die Partie am Sonntag um 17 Uhr.

„Wir wissen jetzt, wie wir erfolgreich sein können“, sagt Jörg Leyens, „und zwar mit der Art und Weise, wie wir bislang auswärts aufgetreten sind.“ Vor allem die erste Halbzeit, die seine Sieben zuletzt in Fritzlar gespielt hat, macht dem Trainer der „Vampires“ Mut. Während des Auftritts beim Favoriten aus Nordhessen war der TVO in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Fritzlar bog die Partie nach dem Seitenwechsel aber noch um. „Die Leistung aus der ersten Halbzeit müssen wir jetzt ins Heimspiel übertragen“, sagt Leyens. „Wir gehen die Aufgabe auf jeden Fall optimistisch an.“

Die Begegnung hat zudem noch den Nebeneffekt, dass Pia Franke ihr letztes Saisonspiel für die „Vampires“ absolviert. Sie reist bald für längere Zeit nach Kanada. „Natürlich wäre es schön, wenn wir Pia mit einem Sieg verabschieden können. Aber im Vordergrund steht der Teamerfolg, den wir uns langsam auch verdient haben“, findet Jörg Leyens. Wie die Lücke, die Pia Franke mit ihrem Abschied im TVO-Rückraum hinterlässt, gestopft werden kann, sei noch nicht final entschieden. Eine Option seien Aushilfen aus der zweiten Mannschaft. „Zwischen den beiden Teams gibt es eine gute Zusammenarbeit. Wenn es notwendig ist, bekommen wir mit Sicherheit Hilfe“, erklärt Jörg Leyens. Somit ist wohl auch eine Rückkehr von Jacqueline Nowak nicht auszuschließen.