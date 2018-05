Bereits in der Vorsaison lieferten sich Oyten und Bassen packende Derbys. (Björn Hake)

Bezirksliga Lüneburg 3: Die vielen Spielausfälle und die damit verbundenen Nachholpartien bringen in dieser – nicht ganz normalen – Saison so manche Kuriosität mit sich. Dazu zählt unter anderem auch, dass das Derby der Gemeinde Oyten jetzt innerhalb einer Woche gleich zweimal ansteht. Der TV Oyten und der TSV Bassen messen sich an diesem Wochenende an der Stader Straße und sehen sich bereits am kommenden Freitag wenige Kilometer weiter östlich an der Dohmstraße wieder.

Sowohl für den TVO als auch für den TSV ist die Saison im Grunde gelaufen. „Im Prinzip sind ja beide Mannschaften sorgenfrei“, findet Oytens Trainer Axel Sammrey. Dennoch will er mit seinem Team gegen den Rivalen möglichst viele Punkte holen. Da dürfte es Bassens Coach Uwe Bischoff nicht anders gehen. Schließlich handelt es sich bei dem Aufeinandertreffen immer noch um ein Gemeindederby, in dem man nur sehr ungern unterliegt. „Für die beiden Vereine sind diese Spiele schon eine tolle Sache. Zudem sind die Partien für die gesamte Gemeinde tolle Events“, findet Sammrey. Und für beide Mannschaften geht es auch noch darum, sich in der Abschlusstabelle eine möglichst gute Platzierung zu verschaffen. Beide können sich auf der Zielgeraden noch Rang drei schnappen.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Oyten