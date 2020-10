Jan-Ole Müller und der FC Verden 04 haben im Heimspiel gegen den VfL Westercelle immerhin einen Zähler geholt. (Björn Hake)

Mit einem 2:2 (1:1) trennte sich der FC Verden 04 im Heimspiel der Fußball-Landesliga vom VfL Westercelle. Bevor Trainer Frank Neubarth versuchte, das Ergebnis einzuordnen, richtete er erst einmal lobende Worte an seine Mannschaft: „Die letzten Wochen waren nicht leicht für die Jungs mit der Zeit ohne Fußball und der Quarantäne im privaten Bereich. Dass sie dann solch eine Leistung zeigen, so viel Aufwand betreiben und phasenweise wirklich guten Fußball spielen, nötigt mir Respekt ab.“

Gespalten war Neubarth in der Einschätzung der Punkteteilung: „Bis zum 2:2 bin ich wirklich sehr zufrieden. Da gestatten wir Westercelle kaum eine Torchance. Am Ende müssen wir dann aber froh sein, dass Spiel nicht komplett zu verlieren.“ Früh im Spiel musste sein Team einen Nackenschlag verarbeiten, als Calvin Smith sehenswert per Flugkopfball das 0:1 erzielte (9.). Die Gastgeber brauchten zunächst eine Weile, um ins Spiel zu finden. FCV-Kapitän Kato Tavan leitete dann die beste Phase seiner Mannschaft ein, als er den ersten gefährlichen Schuss auf das Westerceller Tor abgab (27.). In der Folge fehlte bei Versuchen von Steen Burford und abermals Tavan die letzte Konsequenz (31., 32.), ehe der Spielführer eine Flanke von Jonas Austermann vehement zum Ausgleich in die Maschen drosch (36.).

Burford erzielt Führung

Nach dem Seitenwechsel blieben die Platzherren klar tonangebend. Moritz Schmökel wurde dennoch zur tragischen Figur. Innerhalb von nur drei Minuten ließ Verdens Flügelstürmer zwei Hochkaräter aus (48., 50.). Auch bei zwei Kontersituationen lag der zweite Verdener Treffer in der Luft. Dieser sollte in Spielminute 66 fallen, als die Gäste bei einem Verdener Freistoß stümperhaft auf Abseits spielten, Richard Sikut den zweiten Ball gefühlvoll vor das Tor brachte und Steen Burford ohne jeglichen Gegenspieler aus kurzer Distanz einköpfte – 2:1.

Mit der ersten echten Gelegenheit seit dem 1:0 kam der VfL Westercelle zum Ausgleich. Ein Schussversuch Tavans wurde im letzten Moment abgeblockt. Daraus entwickelte sich ein Konter, den Fabian Woitschek gegen den zu offensiv postierten FCV-Keeper Stefan Wöhlke aus spitzem Winkel erfolgreich abschloss (69.). „Dass er den aus dem Winkel trifft, war schon Wahnsinn und für uns ein echter Wirkungstreffer“, erklärte Frank Neubarth. Durch den Ausgleich waren die Gäste endgültig zurück in der Partie und Wöhlke bekam noch mehrfach die Gelegenheit sich auszuzeichnen. So blieb Verdens Torhüter Sieger im direkten Duell gegen Tim Runge (74.) und fischte auch einen starken Freistoß von VfL-Kapitän Philipp Boie aus dem Winkel (90.). Glück hatten die Gastgeber, als der eingewechselte Arnas Saulys den Ball freistehend vor dem Tor nach einem Querpass von Calvin Smith nicht verwerten konnte (87.). Auf der Gegenseite scheiterte Jonas Austermann bei der letzten Chance mit einem Linksschuss am gegnerischen Torhüter (89.).

„Am Ende müssen wir mit dem 2:2 zufrieden sein, da fehlten uns hinten raus ein wenig die Körner. Das Spiel müssen wir bei unseren zahlreichen Chancen rund um die Halbzeitpause früher für uns entscheiden. Aber nochmal: Ich bin total zufrieden, wie sich die Jungs heute präsentiert haben. Die positiven Dinge überwiegen eindeutig“, hob Frank Neubarth hervor.