Anderthalb Jahre trug Kevin Artmann die Zehn beim TB Uphusen. Sein Rückblick ist kein sonderlich positiver. (Björn Hake)

Kevin Artmann: Zunächst hatte ich ein Gespräch mit Kristian Arambasic (Trainer des FC Oberneuland, Anm. d. Red.). Ich war bereits überzeugt und hatte mega Bock auf die sportliche Sache, eine Mannschaft zu führen, vielleicht Meister zu werden und im DFB-Pokal zu spielen. Aber in Oberneuland wird auf Kunstrasen trainiert und das ist nicht solch ein guter wie in Brinkum. Mein Körper hat ja die gewissen Schwachstellen – Knie und Achillessehne. Ich wusste, dass das mit meinem Körper nicht funktioniert, damit wäre niemandem geholfen worden.

Ja, aber eigentlich hatte ich das Thema aus denselben Gründen bereits abgehakt.

Dann hätte ich aufgehört zu spielen. Es gab noch die Option, bei Heiligenfelde zu spielen. Damit wäre der Fußball für mich quasi beendet gewesen. Dann hätte ich mich vermehrt um meine Trainerscheine und meine Familie gekümmert.

Als Dennis Offermann aufgehört hatte, rief mich Jörg Bender (Team-Manager, Anm. d. Red.) an, ob ich mir vorstellen könne, spielender Trainer zu werden. Das konnte ich, denn dann wäre die Belastungssteuerung eine andere gewesen und ich wäre niemandem Rechenschaft schuldig gewesen. Die ständigen Diskussionen mit den Trainern, das bin ich leid. Im Gespräch mit Dieter Burdenski legte dieser mir dann nahe, es doch als spielender Co-Trainer neben Mike Gabel zu versuchen.

Mike und ich hatten in Uphusen den einen oder anderen Reibungspunkt. Wir haben uns dann ausgesprochen und die vergangene Saison hinter uns gelassen. Im Leben ist das so, dass man sich mal in die Augen sehen und sagen muss, was man denkt. Dann hakt man das ab und fängt von vorne an. Das war wichtig für mich. Danach war für mich klar, wenn wir uns weiter in die Augen sehen können, dass ich dann Bock auf die Geschichte habe. Ich kenne Mike, ich weiß, wie er arbeitet, dass er super-akribisch ist und die Jungs mitreißt. Für mich ist das nun ein super Einstieg ins Trainerleben. Ein Neuaufbau mit einem erfahrenen Trainer und gleichzeitig kann ich noch aktiv als Spieler eingreifen – das ist für mich eine Win-win-Situation. Wir haben es dann auch so gesteuert, dass wir so oft es geht auf Rasen trainieren und spielen. In dieser Konstellation ist es absolut perfekt und ich bin Mike dankbar, dass er mich mit ins Boot geholt hat.

Es gilt jetzt, eine Mannschaft zu formen, die sich in einem großen Umbruch mit 14 neuen Spielern befindet. Das ist eine große Aufgabe, es gibt einiges zu tun. Es ist spannend, zu sehen, was wir am Ende entwickeln und erreichen können. Aber wir haben auch einige Beschwerden in der Vorbereitung in puncto Trainingsbeteiligung. Manchmal sind wir nur acht Leute. Klar, die Ansprüche in Brinkum sind kleinere. Das ist schwierig für mich, da ich für den Fußball lebe, da mache ich keinen Hehl draus. Aber man muss dem Fußball einen gewissen Stellenwert geben, wenn man sich für so etwas wie hier in Brinkum entscheidet. Das versuche ich den Spielern zu vermitteln. Wir sind uns auch bewusst, dass es eine besondere Trainer-Konstellation ist. Bisher klappt der Austausch aber super und Mike gibt mir einen Blickwinkel, den ich als Spieler nicht hatte. Womit ich extreme Schwierigkeiten habe, ist, immer an alles zu denken, was die Dinge außerhalb des Platzes betrifft. Ich bin es gewohnt, auf den Platz zu kommen und alles ist fertig (lacht). Jetzt betreibe ich einen deutlich größeren Aufwand und stehe mit Mike den ganzen Tag im Kontakt. Aber ich weiß, wofür ich es mache und es macht Spaß. Jetzt muss man eine Entwicklung sehen, der Mannschaft eine Handschrift geben. Klar ist auch, dass mit dem Erfolg immer alles steht und fällt.

Ja, ich denke, dass das Trainer-Dasein meine Zeit nach dem aktiven Fußball bestimmen wird. Der jetzige Schritt, zwischen Spieler und Trainer zu stehen, ist die logische Konsequenz und der perfekte Schritt.

Ich gucke, was kommt. Erst mal mache ich die Lizenzen, die möglich sind. Dann werde ich sehen, wie viel Spaß mir das macht. Ob es dann darauf hinaus läuft, doch Sportlicher Leiter zu werden oder in die Berater-Schiene zu rutschen, wird sich zeigen. Fakt ist, ich bin seit meinem vierten Lebensjahr auf dem Fußballplatz. Daher ist es für mich unvorstellbar, mal nichts mehr mit Fußball zu tun zu haben.

Das ist schwierig. Wenn man die Zeitungsberichte gelesen hat, dann muss man ja sagen, das Nils Laabs und Sebastian Kurkiewicz noch geschützt wurden, in dem sie sich aus beruflichen Gründen und so weiter dazu entschieden hätten, den Verein zu verlassen. Bei mir wurde es so betitelt, dass es bei mir nicht mehr reicht und man sich deshalb von mir trennt. Wenn man dann überlegt, was drei Wochen vorher über mich geschrieben und gesagt wurde, dann behaupte ich, dass das in keiner Relation zueinandersteht. Gerade in den Spielen, in denen es drauf ankam – abgesehen von Heeslingen (1:4-Niederlage, Anm. d. Red.), als du keinen rausnehmen konntest, da wir als Team absolute Versager waren – war ich da. Nach den Spielen gegen Hagen/Uthlede und Wolfenbüttel wurde gesagt, ich hätte diese Spiele gewonnen. Dann drei Wochen später zu sagen, es reicht nicht mehr – ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Das war für mich ein Schlag ins Gesicht, dass man mit mir nicht mehr zusammenarbeiten wollte, das sage ich ganz ehrlich. Ich bin jemand, der die Dinge kritisch beäugt und sie auch angesprochen hat. In der Saison wurden Entscheidungen gefällt, die in meinen Augen nicht so hätten getroffen werden dürfen. Die Art und Weise, wie mit dem einen oder anderen Spieler umgegangen wurde, hat mir auch missfallen. Das betraf meine Person und auch einige andere Spieler. Es sei mal dahingestellt, ob ich überhaupt noch eine Saison weitergemacht hätte, da hätte man eh erst mal drüber reden müssen. So wie es dann aber öffentlich dargestellt wurde, ist es schon merkwürdig. Ich glaube, das habe ich auch nicht verdient, dass man mir sportlich die Qualität abspricht, wenn ich in diesen Spielen einer der wichtigsten Faktoren war. Man hätte ja auch nichts sagen und sich einfach trennen können. Ob ich nun acht oder 15 Kilometer laufe, ob ich so vogelwild wie manch anderer über den Platz renne und den Leuten die Schienbeine kaputt trete oder ich ganz ehrlich sage, dass mein Körper es nicht schafft. Das alles ist im Endeffekt egal. Ich habe oft genug bewiesen, dass ich ein sehr guter Fußballer bin. Wenn diese Dinge nicht wichtig für diesen Verein sind, dann akzeptiere ich das. Aber mich so in der Zeitung darzustellen, das fand ich nicht fair. Das war übel, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich habe in der Zeit in Uphusen immer alles gegeben. Es ist schwierig, damit ohne Weiteres abzuschließen.

Ja, es gab viele Wortführer. Aber man muss ja sehen, dass Nils Laabs im Winter kam und ich ihn aus Oberneuland noch ganz anders kenne. Er hat sich eher noch zurückgenommen. Sebastian Kurkiewicz ist auch nicht der Lautsprecher. Ich habe den Mund aufgemacht. Wenn sich dann einige auf den Schlips getreten fühlen, muss man das hinnehmen. Aber am Ende muss das Sportliche entscheiden und man muss das differenzieren. Mit einigen Spielern wurde Wochen vor dem Saisonende verlängert, aber die haben fast jedes Spiel gemacht und man wäre fast abgestiegen. Ich habe privat mit niemandem ein Problem, aber ich habe mich nie dazu hinreißen lassen, hinter dem Rücken über jemanden schlecht zu reden. Das muss auf dem Niveau nicht sein. Bei den Profis kann ich das verstehen, da geht es um viel Kohle, aber auf diesem Niveau sollte die Menschlichkeit überwiegen. Doch das hat es in meinen Augen teilweise nicht.

In meinen Augen, dafür mögen mich auch alles hassen, hat kein Spieler annähernd seine Leistung über mehrere Spiele gebracht. Und so gut ist die Mannschaft dann auch nicht, wenn jeder Spieler nur 60, 70 Prozent Leistung bringt, dass dann die Spiele gewonnen werden. Damit ist das Thema für mich beantwortet.

Ich kann nicht für alle sprechen, aber bei einigen hat man anhand der Trainingsbeteiligung in der Rückserie gesehen, wie wichtig ihnen die Sache war. Da war ich mit Viktor Pekrul und zwei, drei anderen, die am meisten trainiert haben. Das sagt alles darüber aus, was nicht so gelaufen ist. Ich könnte noch eine Stunde weiter darüber reden, was alles nicht so gelaufen ist. Aber das ist meine persönliche Sicht. Manche werden sagen: Das sieht nur er so, er fühlt sich jetzt verletzt. Aber es ist die Wahrheit. Training teils mit zehn Leuten – das kannst du mal machen, aber nicht über zwei, drei Monate. Wenn man dabei auch noch Muster erkennt und diesen Spielern dennoch der Rücken gestärkt wird, dann fühlst du dich als Spieler, der immer da ist, vollkommen verarscht.

Es war eine sehr intensive Zeit. Wir haben das erste halbe Jahr sportlich gerockt. Das war toll, was wir da erreicht haben. Darauf bin ich stolz. Die Saison danach hatten wir natürlich andere Ansprüche, da hätte man mit dem Kader mehr erreichen müssen, das muss man jedem vorwerfen. Aber wenn du solch ein Ergebnis holst und dann einen richtig absägst und sagst, zwei gehen aus beruflichen Gründen, dann stellt sich die Frage: Kann das nächste Saison besser werden? Der kleine Umbruch täuscht. Im Endeffekt ist es traurig, wie es geendet ist. Aber jetzt habe ich viel positives von den Jungs gehört und hoffe, dass es sportlich besser läuft. Ich bin jetzt bei einem neuen Verein und freue mich auf die Herausforderung.

Zur Person

Kevin Artmann (33)

ist mittlerweile als spielender Co-Trainer beim Fußball-Bremenligisten Brinkumer SV gelandet. Der Mittelfeldspieler, dessen Profikarriere bei Werder Bremen aufgrund diverser Verletzungen endete, ehe sie angefangen hatte, wechselte im Sommer vom Oberligisten TB Uphusen zu den Brinkumern.