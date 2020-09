Alexander Decker hat laut Peter-Michael Sagajewski im Pokal stark gespielt. Der frühere Zweitligaspieler soll beim TV Baden künftig eine Führungsrolle einnehmen. (Björn Hake)

Nach langer Zeit haben am Wochenende die Volleyballer des TV Baden II wieder Wettkampfluft geschnuppert. Das Team um Coach Peter-Michael Sagajewski trat in Oldenburg in der ersten Runde des Nordwestdeutschen Pokals an. Insgesamt sechs Teams konkurrierten an der Hunte um den Turniersieg. Mit dieser Entscheidung, die am Ende des Tages fallen sollte, hatten die Badener jedoch nichts mehr zu tun. Sie belegten in ihrer Vorrundengruppe Rang drei und verpassten somit das Halbfinale. Die Enttäuschung hielt sich bei Sagajewski jedoch in Grenzen.

Der Coach hätte sich ohne Frage einen sportlichen Erfolg seiner Mannschaft gewünscht, die Pokalrunde sah Sagajewski dann aber eben auch „nur“ als einen Teil der Vorbereitung an. Die beiden Spiele, die der TV Baden in Oldenburg bestritt, seien mehr oder weniger Testspiele für die neue Saison gewesen, in der die Zweitliga-Reserve des TVB in der Oberliga aufläuft. „Es ist schade, dass wir in Oldenburg nur zwei Spiele hatten. Wir müssen bis zum Oberliga-Start noch viel tun. Ein paar Baustellen gibt es noch. Die müssen wir mit Training, Training und Training schließen“, kündigte Sagajewski an. Zudem habe er aktuell mit Max Kernebeck nur einen etatmäßigen Zuspieler in seinen Reihen. Daher hatte er Nachwuchsspieler Niklas Burmeister mit nach Oldenburg genommen. Dort sammelte er ein wenig Erfahrung im Herrenbereich.

In ihrer Vorrundengruppe bekamen es die Badener mit dem Regionalliga-Team der VSG Ammmerland sowie dem Ligakonkurrenten VfL Wildeshausen zu tun. Zunächst ging es für die Schwarz-Weißen gegen das klassenhöhere Team. Der Favorit setzte sich mit 2:0 (25:22, 25:16) durch. Zufrieden war der TVB-Coach dennoch: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Im ersten Satz haben wir phasenweise mit fünf Punkten geführt. Leider konnten wir das Niveau nicht halten.“ In Durchgang Nummer zwei habe seine Mannschaft weiterhin einen guten Eindruck hinterlassen, „wir waren aber nicht in der Lage, das Ding herumzureißen“, sagte Sagajewski.

Remis reicht Baden nicht

Für das anschließende Spiel gegen den VfL Wildeshausen, dem die Badener auch in der Oberliga zweimal begegnen werden, hatte sich Sagajewski mehr vorgenommen. „Auf dem Spiel mit Klassenpartner lag unser Fokus“, erläuterte der Coach. Am Ende sollte es im Duell der beiden Oberligisten keinen Sieger geben: Den ersten Satz gewannen die Badener mit 25:21, Durchgang zwei ging mit 25:19 an Wildeshausen. Da der direkte Vergleich und die Gesamt-Ballpunktzahl den Ausschlag zum Weiterkommen gab, erreichte der VfL das Halbfinale. Den Turniersieg schnappte sich die VSG Ammerland durch einen Finalsieg gegen Wildeshausen.

Sagajewski hakte die Pokalrunde indes schnell ab. Sein Team solle sich nun voll und ganz auf die Oberliga-Saison konzentrieren. Und in dieser wollen die Badener eine gute Rolle einnehmen. Dabei mithelfen soll auch Alexander Decker. „Er ist jetzt wieder voll dabei und hat stark gespielt. Er soll in unserem Team zu einer echten Stütze werden, genauso wie Lewin Probst“, sagte Sagajewski.

Zur Sache

Neuer Mittelblocker für Kernebeck-Crew

Knapp zwei Wochen sind es noch, dann startet der TV Baden in die neue Saison der 2. Volleyball-Bundesliga. Für den TVB wird es die dritte Spielzeit im Unterhaus sein. Neu ist aber nicht nur die Saison, sondern auch einige Gesichter im Team von Coach Werner Kernebeck: Nachdem mit Rückkehrer Benedikt Gerken und Jan Markiefka bereits zwei externe Spieler geholt worden waren, haben sich die Badener nun ein weiteres Mal verstärkt. Wie Badens Manager Peter-Michael Sagajewski am Montag erklärte, schließt sich Patrick Pfeffer den Schwarz-Weißen an.

Mit dem 25-jährigen Mittelblocker haben die Badener künftig einen Spieler im Kader, der bereits über Zweitliga-Erfahrung verfügt. Mit dem SV Fellbach lief Patrick Pfeffer bereits in der Südstaffel der 2. Bundesliga auf. „Es hat ihn beruflich nach Bremen verschlagen. Mit ihm bekommen wir einen sehr erfahrenen Spieler“, sagt Sagajewski. Eine Sache muss jedoch noch geklärt werden. Patrick Pfeffer benötigt laut Sagajewski noch die Spielerlaubnis, damit er auch mit dem TVB die dritte Zweitliga-Saison angehen kann. Ursprünglich hatte Pfeffer bereits den Regonalliga-Volleyballern von Bremen 1860 seine Zusage gegeben. Nun habe er sich kurzfristig aber doch anders entschieden und wolle zwei Klassen höher mit Baden die Serie 2020/2021 angehen.

Werner Kernebeck ist sich währenddessen sicher, dass Pfeffer eine Verstärkung für sein Team sein wird. „Dadurch sind wir noch variabler aufgestellt“, sagt Kernebeck. Welche Rolle der neue Mittelblocker aber genau einnimmt, werde sich noch zeigen müssen. „Ich kenne Patrick nun seit eineinhalb Wochen. Er wird uns aber weiterhelfen und er passt menschlich ins Team. Eine Sache, die ebenfalls sehr wichtig ist.“