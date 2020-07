Jonas Austermann (links) erzielte im Test gegen den FSV Langwedel/Völkersen zwei Tore. (Björn Hake)

„Dass wir nach Monaten endlich mal wieder ein Spiel austragen durften, war wohl für alle Beteiligten das Wichtigste an diesem Nachmittag." Emrah Tavan, Trainer des FSV Langwedel-Völkersen, sprach aus, was wohl alle Anwesenden des Testspiels seines Teams gegen den FC Verden 04 sofort unterschrieben hätten. Endlich rollte der Ball wieder in einem Spiel elf gegen elf. Da geriet der 4:2 (2:1)-Erfolg des Landesligisten aus Verden fast schon ein wenig in den Hintergrund. Denn auch Verdens sportlicher Leiter Nicolas Brunken bestätigte Tavans Aussage: „Ich glaube, man hat allen angemerkt, wie groß die Lust auf Fußball wieder ist. Für das erste Spiel nach so langer Zeit war unser Auftritt absolut in Ordnung. Die Jungs haben gestern ordentlich etwas tun müssen, da wurden die Beine heute irgendwann schwer.“

Die Gäste übernahmen von Beginn an die Initiative und ließen Ball und Gegner laufen. Kein Zufall war da auch das Führungstor durch Jonas Austermann, das Thomas Celik mit einer feinen Einzelaktion wunderbar vorbereitet hatte (11.). „Zu Beginn waren wir noch zu passiv und standen zu tief. Im Laufe des Spiels wurde es dann aber immer besser“, war Tavan mit der Reaktion seines Teams einverstanden. Ein von Thorben Wendt direkt verwandelter Freistoß führte zum Ausgleich (17.). Einige Minuten später erzielte Thomas Celik aus dem Gewühl heraus das 2:1 für die Gäste (26.). Nach dem Seitenwechsel war es erneut der FC Verden 04, der den besseren Start erwischte. Jonas Austermann ließ zwei Gegenspieler stehen und schloss zum 3:1 ab (54.), dem Thomas Celik ebenfalls seinen zweiten Treffer des Tages zum 4:1 folgen ließ (68.). Louis Gehrke traf dann im Anschluss an einen Eckball zum 2:4-Endstand (74.).

Das Verdener Tor wurde zu diesem Zeitpunkt von Ole Brüns gehütet, der zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und unaufgeregt einige Langwedeler Chancen zunichte machte. „Wir hätten bei Möglichkeiten von Daniel Throl, Thorben Wendt oder Justin Schmidt definitiv noch ein oder zwei Tore mehr machen müssen. Aber auch so war unsere Leistung gegen eine starke Verdener Mannschaft vollkommen okay. Wir hatten diese Woche ein hohes Trainingspensum“, sagte Tavan, der auch Neuzugang Vittorio Zambrano für dessen engagiertes Debüt im linken Mittelfeld lobte.