Beim letzten Duell zwischen dem TSV Ottersberg (weiße Trikots) und dem FC Verden 04 ging es noch um Punkte in der Landesliga-Saison 2016/2017. Nun treffen beide in der zweiten Pokalrunde aufeinander, von Brisanz ist im Vorfeld nichts zu spüren. (Björn Hake)

"Es ist in jedem Jahr das gleiche Lied", betont Jan Fitschen. Der Coach des Fußball-Bezirksligisten TSV Otterberg spricht von seiner Motivation bezüglich des anstehenden Pokalduells mit dem FC Verden 04 in Runde zwei – Sonntag um 15 Uhr in Ottersberg. Von Pokal-Lust kann keine Rede bei Jan Fitschen sein.

Ebenso wenig gilt das für sein Pendant Sascha Lindhorst. Doch das sagte der Verdener Trainer auch vor dem Qualifikationsspiel gegen den TSV Etelsen. In der spannenden Partie selbst war Sascha Lindhorst dann aber doch mit voller Emotion dabei. "Wenn du mal drin bist, dann willst du auch gewinnen", betonte er nun erneut. Doch er selbst wird am Sonntag nicht dabei sein, der Coach weilt noch im Urlaub in Südfrankreich. Für ihn wird sein neuer Co-Trainer Thomas Tödter an der Seitenlinie stehen. Doch Sascha Lindhorst stellte nochmals klar, dass der Fokus weiterhin nicht auf der Pokalrunde liege, sondern auf dem Saisonstart.

Und der findet für die Reiterstädter in der Landesliga statt, dort, wo der TSV Ottersberg vergangene Saison noch spielte. Für Sascha Lindhorst ist die unterschiedliche Ligazugehörigkeit aber kein Argument dafür, seine Verdener nun als Favoriten zu deklarieren. "Das haben wir bereits gegen Etelsen gesehen, nur weil wir jetzt Landesliga spielen und die nicht mehr, sind wir nicht gleich besser." Die Schlossparkkicker seien auf Augenhöhe gewesen, gleiches erwartet Lindhorst nun bezüglich der Wümmekicker.

Erschöpfte Spieler

Auch die gehen mit der Einstellung in die Partie, ein Testspiel zu bestreiten. "Ich habe das Training nicht auf den Pokal ausgerichtet. Dementsprechend werden die Spieler teils noch sehr platt vom Konditionstraining sein. Es ist ein gutes und willkommenes Testspiel. Wäre es eine Woche vor Saisonbeginn oder so, dann hätte es auch die entsprechende Würze und richtigen Pokal-Charakter", betont Jan Fitschen.

Zudem haben beide Teams auch noch zahlreiche Ausfälle zu beklagen. Sascha Lindhorst hat gleich mehrere krankheitsbedingte Fragezeichen auf seiner Liste, unter anderem auch den neuesten Zugang Nick Zander. Immerhin kann Thomas Tödter wieder auf Defensivstütze Philipp Breves zurückgreifen, der zuletzt beruflich fehlte. Jan Fitschen wird mit lediglich 13 bis 14 Mann die Domstädter empfangen, da ihm mehr als ein halbes Dutzend Akteure fehlen wird.