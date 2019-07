Erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer für den TBU gegen Schwachhausen: Philipp-Bruno Rockahr. (Björn Hake)

Bremen. Optimal läuft die Vorbereitung des TB Uphusen auf die kommende Saison in der Fußball-Oberliga Niedersachsen nicht wirklich. Der TBU klagt weiter über Personalmangel, testete nun aber erfolgreich beim TuS Schwachhausen und siegte mit 3:2 (1:1).

„Man merkt im Laufe des Spiels halt, dass wir gerade nur zwölf, 13 Feldspieler zur Verfügung haben“, sagte Coach Fabrizio Muzzicato. Das bedeutete für die Partie gegen den Tabellenvierten der Vorsaison in der Bremen-Liga, dass Uphusen gut begann, aber je länger die Partie andauerte, desto stärker abbaute. So verzeichnete der Oberligist bereits in den Anfangsminuten drei Hochkaräter, doch Elmehdi Faouzi, Rilind Neziri und Philipp-Bruno Rockahr vergaben sie allesamt. „Das ist schon brutal, wenn du gegen eine gute Mannschaft gleich drei Hundertprozentige liegen lässt und der Gegner dann mit dem allerersten Angriff in Führung geht“, haderte Muzzicato. Christian Schwarz war in Minute vier für das 1:0 des TuS Schwachhausen zuständig. Hinzu kam auch noch Pech, als Schwachhausens Keeper Tariq Olatunji einen Uphuser Abschluss nach einer Ecke noch an die Latte lenken konnte. Das alles geschah in den Anfangsminuten, und dazu gesellte sich noch der Ausgleich in Minute acht. Eugen Uschpol staubte ab, nachdem Olatunji den Ball nach vorne hatte prallen lassen. Der Rest von Halbzeit eins wurde von Uphusen bestimmt, bleib aber weitestgehend ereignislos.

Unzufriedener TBU-Coach

Es folgte die zweite Hälfte und damit das Ende der Zufriedenheit Muzzicatos: „Die zweite Halbzeit hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Es war ein Hin und Her und wir hatten nur noch wenig Struktur im Spiel. Dann hat man auch gemerkt, dass einige etwas müde wurden und ab und an mal stehen geblieben sind.“ Dennoch hätte der TBU bereits kurz nach der Pause in Front gehen können, Rilind Neziri scheitert aber per Elfmeter. So war es wieder der TuS, der in Minute 69 durch Melvin Sodji mit 2:1 in Führung ging. Doch die Arenkampkicker fanden für die abschließenden zehn Minuten zurück zur Struktur aus Halbzeit eins. Die Folge: Die Gäste drehten die Partie noch durch Rilind Neziri, der per Pressschlag zum 2:2 (81.) traf, sowie Philipp-Bruno Rockahr, der nach Hakenablage von Neziri noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und dann das 3:2 (85.) markierte.

Zwar stand am Ende ein erfolgreicher Test zu Buche, doch Muzzicatos Gedanken drehten sich eher um den derzeit minimalistischen Kader. Mit lediglich 13 Mann war der TBU gegen Schwachhausen angetreten. Einige Spieler sind im Urlaub, andere mussten arbeiten oder sind verletzt. Zu Letzteren gehört neuerdings auch wieder Riciardo Marafona da Costa. „Er hat wieder einen leichten Faserriss. Das ist bitter, denn er hatte sich bisher richtig gut gemacht“, betonte Muzzicato.

Sorgen um den Stammkeeper

Sorgen bereitet ihm auch sein Stammkeeper Christian Ahlers-Ceglarek, der bisher aufgrund von Rückenbeschwerden wenig trainieren konnte. Ein anderer scheint hingegen bald zur Verfügung zu stehen. Laut Muzzicato steigt Faruk Celik am Montag ins Training ein. Ein Stürmer, den der TBU unbedingt braucht, wie auch Muzzicato in den bisherigen Tests beobachtet hat: „Spieler wie Elmehdi Faouzi und Ramien Safi bringen sehr viel Kraft und Energie ins Spiel, aber ihnen fehlt noch die Effizienz.“

Große Sorgen macht sich der Coach über das Personal aber nicht. Er habe auch gegen Schwachhausen viele gute Dinge gesehen. „Und wir haben keinen Schwerverletzten dabei. Bis zum ersten Ligaspiel gegen Emden werden alle wieder da sein. Dann macht die Mannschaft auch einen ganz anderen Eindruck“, erklärte Muzzicato.